Un leak ci mostra alcune funzioni e l’aspetto del nuovo OnePlus 8 Pro

Il primo trailer di Fortnite Chapter 2 è un succoso leak che mostra le grandi novità in arrivo nel gioco : Fortnite, come saprete, è in questo momento inattivo, con un buco nero lì dove un tempo si trovava il videogioco più grande del mondo. E mentre i giocatori di tutto il mondo attendono impazientemente che lo sviluppatore Epic condivida notizie ufficiali, arrivano molte nuove informazioni in un trailer trapelato per il Battle Pass di Fortnite Chapter 2.Il trailer, scoperto da Skin Tracker e notato da Fortnite News, presenta 30 secondi di riprese ...