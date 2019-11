Ritiro immediato di un farmaco comune in tutta l’Italia I motivi sono ignoti

Allerta pseudomonas nell’acqua in bottiglia : disposto il Ritiro immediato di una nota marca [NOME e LOTTO] : E’ Allerta pseudomonas nell’acqua in bottiglia: il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato di una nota marca per rischio microbiologico. L’Allerta è stata emessa in seguito al risultato delle analisi chimico-fisiche che hanno rilevato la presenza di pseudomonas aeruginosa. Si tratta dell’“acqua minerale naturale Sorgesana” di 50 cl della marca “Sorgesana“. Il prodotto è ...