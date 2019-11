LIVE Nadal-Zverev 2-6 4-5 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | serve per il match il tedesco!

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 DOPPIOPOINT! Altra grande prima, poi chiusura al volo sottorete. 30-15 Non controlla il diritto, ampiamente fuori. 15-15 A rete il rovescio a due mani del tedesco. 15-0 Ace! L’UNDICESIMO! 4-5 Appena larga la risposta di, che servirà ora per il. 40-30 Prende la rigacol diritto a una mano a incrociare, lunga la risposta in back del tedesco. 30-30 Out il diritto a incrociare del maiorchino. 30-15 Quinto ace! 15-15 Scende a rete lo spagnolo evincente ancora col suo magico diritto. 15-0 Si avvantaggia del servizioe va poi a segno col diritto. 5-3 Splendido diritto lungolinea dopo un grande scambio tra i due che non si sono affatto risparmiati. 40-30 Si apre nuovamente bene il campo con la secondache punisce col diritto. 30-30 Largo il rovescio del tedesco dopo ...

