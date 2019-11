Legge di Bilancio 2020 | ok alla tracciabilità delle detrazioni e bonus pagamenti con carta

Barbagallo (Uil) : 'Sulla Legge di Bilancio un sacco di promesse' : Le ultime novità sulla Manovra ad oggi 8 novembre 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte dei sindacati e in particolare dalla UIL. Il Segretario Generale Barbagallo ha infatti chiesto all'esecutivo di dare seguito con urgenza alle istanze emerse durante i precedenti tavoli negoziali, in modo da evitare che il lavoro fatto possa risultare inutile e senza effettivo seguito. Una eventualità che dovrà confrontarsi con il testo della Legge ...

Legge di bilancio 2020 : nuovi poteri comuni - cosa cambia per i municipi : Legge di bilancio 2020: nuovi poteri comuni, cosa cambia per i municipi Con la nuova Legge di bilancio 2020 si vorrebbero dare maggiori poteri ai comuni. In particolare, i sindaci potrebbero avere un ruolo più forte per ciò che concerne la riscossione dei tributi comunali, anche attraverso uno snellimento delle procedure burocratiche. Ne ha parlato Maria Laura Cruciani in un servizio andato in onda nell’ultima puntata di DiMartedì su La7. ...

ILVA e Legge di bilancio : il Paese in cui tutti mentono e non è un problema per nessuno : legge di bilancio, commissione Segre e ILVA sono soltanto gli ultimi casi di un processo ormai consolidato: la sistematica disinformazione operata dai vertici politici italiani, ormai del tutto incapaci di "parlare il linguaggio della verità" e inchiodati a un clima da campagna elettorale perenne.Continua a leggere

Detrazioni Irpef 2020 : nuove regole in Legge di bilancio - come cambiano : Detrazioni Irpef 2020: nuove regole in Legge di bilancio, come cambiano Cosa cambia in materia di Detrazioni Irpef 2020? Quali sono le principali novità sul tema? Avendo a disposizione il testo della bozza della Legge di bilancio 2020 (per approfondire, leggi qui) si può fare un quadro più chiaro di quello che ci attende il prossimo anno. Considerando che la parola chiave della prossima Manovra sarà la lotta all’evasione fiscale e l’incentivo ...

Legge di bilancio 2020 : testo in pdf al Senato - i cambiamenti : Il passo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale (Dl n. 124/2019) è stato rappresentato dall’approvazione della prima bozza della Legge di bilancio 2020 in Consiglio dei Ministri. Stiamo parlando di un testo non ancora ufficiale, ma certamente la base di quello che poi andrà a diventare definitivo. Interessante quindi consultarlo nella sua versione integrale per capire meglio quali novità ci aspettano a partire ...

Bonus fiscali casa - nella Legge di Bilancio 2020 gli sconti per la facciata fino al 90% : La legge di Bilancio 2020 prevede nuove agevolazioni per la ristrutturazione delle abitazioni. A breve farà il suo ingresso il Bonus facciata, cioè destinato all'abbellimento della parte esterna degli immobili, pari a uno sconto fiscale del 90%. Il Bonus potrà essere richiesto anche in presenza di una semplice tinteggiata, senza alcun tetto di spesa. Resta invariato il Bonus ristrutturazioni per i mobili, per il quale, sono in vigore le stesse ...

Gualtieri : "La Legge di bilancio l'hanno condivisa tutti" : “Mi sorprende una maggioranza che sembra fare propaganda contro la propria legge di bilancio. Anche perché come è noto, era il frutto di un lavoro collegiale ampiamente condiviso. Sarebbe meglio evitare di fare opposizione al posto di Salvini”. Intervistato dalla Stampa, il ministro dell’Economia Gualtieri replica agli attacchi alla legge di bilancio, pur spiegando che si può migliorare in Parlamento, ...

Lombardia : giunta Regione approva Legge Bilancio al 2022 : Milano, 2 nov. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia ha approvato il progetto di legge di bilancio 2020-2022. La Regione, secondo quanto si sottolinea dallo stesso ente, prosegue nella politica di riduzione della pressione fiscale e garantisce continuità a provvedimenti come le misure per

Lombardia : giunta Regione approva Legge Bilancio al 2022 (2) : (Adnkronos) - Dal 2020 la Lombardia, grazie al proficuo lavoro fatto in sede di conferenza Stato-Regioni, potrà inoltre fare affidamento anche su nuove risorse, tra cui, 39,4 milioni di euro per il prossimo anno e 143 milioni sino al 2034 per le politiche ambientale. Tra i temi centrali, anche la me

Boccia a Renzi : "Tutti ct Legge Bilancio : 21.33 "Dopo i ct della Nazionale ci sono i ct della legge di Bilancio". Così Boccia, ministro per gli Affari regionali, in visita a Washington, polemizza con chi critica la Manovra e in particolare con Matteo Renzi. "Si poteva fare di più e meglio? Sicuramente sì, ma con quali risorse? Siccome sono tutti fenomeni, ct della legge di Bilancio, ti dicono cosa togliere ma non ti dicono mai dove prendere", ha detto alla stampa italiana, ricordando ...

Legge di Bilancio e Piazza Affari Chi vince e chi perde. Tutti i nomi : La manovra 2020 sta per approdare in Parlamento, ma già a Piazza Affari si cerca di stimarne l'impatto sui titoli quotati italiani. Se Nexi potrebbe beneficiare delle misure a favore di una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici, al pari di Sia (partecipata da vari istituti di credito quotati in borsa) o la più piccola Satispay, Sicit Group è tra le società che si occupano di circular economy che potrebbe ...

Legge di Bilancio : previsto un taglio di 300 mln su Quota 100 - parte anche l'evasometro : Il testo della nuova Legge di Bilancio sarebbe già pronto e nei prossimi giorni dovrà approdare in Parlamento per la conversione in Legge. Sono diverse le novità in campo previdenziale e fiscale previste dalla Manovra: lotta all'evasione, conferma della Quota 100, taglio del cuneo fiscale, bonus ristrutturazione e blocco dell'aumento dell'Iva. parte l'evasometro, si superano i paletti del garante della Privacy Stando a quanto affermato dal ...

Pensioni - Spadoni : (M5s) : ‘Opzione donna nella Legge di Bilancio’ : Oltre alla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100 anche la proroga del regime sperimentale di Opzione donna troverà spazio nella Legge di Bilancio 2020. Lo ha assicurato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e lo ha confermato oggi, con un post e un video su Facebook, la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni. “Un’ottima notizia: la proroga di Opzione donna – ha detto la deputata del ...

Manovra - Di Maio annuncia : “Legge di Bilancio chiusa - siamo soddisfatti ma la miglioreremo” : La maggioranza di governo ha trovato l'accordo sulla legge di Bilancio. "Possiamo dire che la Manovra è chiusa", afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine del vertice di Palazzo Chigi. Sciolti gli ultimi nodi sulle partite Iva e su Radio Radicale, anche se su questo punto rimangono le distanze all'interno della maggioranza.Continua a leggere