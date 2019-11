Juventus-Milan | Sarri | “Ronaldo era in difficoltà Si è arrabbiato per la sostituzione

Pagelle Juventus-Milan 1-0 : Dybala incanta - Higuain fondamentale. Ronaldo - altra delusione! : Pagelle JUVENTUS MILAN- Finisce 1-0 in favore della Juventus il posticipo della 12^ giornata di Serie A, decide un gol di Dybala subentrato nel corso della ripresa al minuto 55′ al posto di Ronaldo. altra prestazione in colore del portoghese, il quale ha lasciato lo stadio prima della fine della partita. Pagelle Juventus Milan 1-0: super Dybala, flop Ronaldo Juventus Szczesny 7 Cuadrado 6 Bonucci 6.5 De Ligt 6 Alex Sandro 6 Bentancur ...

Juventus stende il Milan 1-0 : La Juventus ha battuto, di misura, per 1-0, il Milan, nel posticipo della dodicesima giornata della serie A, all'Allianz Stadium

Highlights Juventus-Milan 1-0 : video - gol e sintesi. Dybala entra e segna - Ronaldo si arrabbia per la sostituzione : La Juventus difende il primato in classifica nella Serie A di calcio, controsorpassando l’inter, dopo la vittoria ottenuta nel posticipo di ieri sera contro il Milan. La vittoria per 1-0 della truppa di Sarri matura grazie alla rete nella ripresa di Dybala, entrato al posto di Cristiano Ronaldo, che prende male il cambio e si infila direttamente negli spogliatoi. Highlights Juventus-Milan ...

Juventus-Milan 1-0 - bianconeri tornano in vetta alla classifica : La Juventus piega per 1-0 il Milan nel posticipo dell’Allianz Stadium valido per la dodicesima giornata e torna in testa alla classifica di serie A con un punto di vantaggio sull’Inter. I bianconeri battono un Diavolo tenace e pericoloso grazie alla rete nella ripresa di Dybala, entrato al posto di un Cristiano Ronaldo deludente e furioso. CR7 dopo il cambio al 55' è rientrato immediatamente nello spogliatoio, scuro in volto: è la nota stonata ...

Serie A - Juventus-Milan 1-0 : Dybala entra al posto di Ronaldo e decide la gara. I bianconeri restano primi. Si allunga la crisi del Diavolo : La Juventus soffre all’Allianz Stadium ma riesce a superare 1-0 il Milan nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A mantenendo la vetta della classifica con un punto di vantaggio sull’Inter: 32 a 31. I bianconeri riescono a trovare la giocata vincente al 32′ della ripresa grazie a Dybala, entrato al posto di Ronaldo, e a superare un Milan che ha comunque fatto una bella prestazione, nonostante i limiti di qualità della rosa. ...

Juventus-Milan - Pioli non si accontenta : “mi prendo la buona prestazione - ma la classifica è pessima” : L’allenatore del Milan ha analizzato la sconfitta subita contro la Juventus, sottolineando come bisogna fare di tutto per migliorare la classifica Il Milan incassa l’ennesima sconfitta del proprio campionato, portando a casa però una buona prestazione al cospetto di una formazione fortissima come la Juventus. Spada/LaPresse Personalità e coraggio sono state le caratteristiche principali della squadra di Stefano Pioli, apparso ...

Juventus-Milan - Sarri analizza il caso Ronaldo : “ci vuole un pizzico di tolleranza - ecco perché l’ho tolto” : L’allenatore della Juventus ha provato a smorzare il caso Ronaldo, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a sostituire il portoghese Vittoria sì, ma la Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, scoppiato subito dopo la sostituzione decisa da Sarri nel corso della ripresa del match con il Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non si è fermato in panchina e ha lasciato l’Allianz Stadium prima della ...

Juventus-Milan - Pioli : “Continuo a vedere miglioramenti - barcolliamo ma non molliamo” : “E’ mancato il risultato perché la prestazione l’abbiamo fatta, almeno alla pari dei nostri avversari se non qualcosa in più. E’ chiaro che se non fai gol, una squadra come la Juve può fare la giocata e la perdi. E’ un peccato perché i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. Dobbiamo lavorare e crescere perché la classifica non è da Milan”. Sono le parole a Sky Sport, al termine di ...

Juventus-Milan - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : Successo per la Juventus nella sfida di campionato contro il Milan, i bianconeri tornano nuovamente in testa alla classifica. Al termine del match interessanti indicazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “oggi siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era giusto ma dobbiamo migliorare dal punto di vista della qualità, la voglia di vincere ha fatto la differenza. Il Milan ha tirato da fuori area, i rossoneri hanno fatto ...

La Juventus ringrazia Dybala : magia per battere Milan e tornare in vetta : Se l’Inter vince e vola per una notte in testa alla classifica, la Juventus non può esimersi da replicare e riprendersi con 24 ore di ritardo ciò che era suo, cioè il primato, attraverso un altro successo, l’ennesimo allo Stadium. La sfida con il Milan è finita come il pronostico della vigilia aveva

Juventus-Milan - scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese lascia lo stadio prima della fine del match : Il portoghese non gradisce la sostituzione con Dybala, andando dritto negli spogliatoi e lasciando l’Allianz Stadium prima della fine del match La Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, arrabbiatosi ferocemente dopo la sostituzione con Dybala decisa da Maurizio Sarri poco prima dell’ora di gioco. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non saluta l’allenatore bianconero e non si ferma in panchina per ...

Pagelle di Juventus-Milan : Dybala tra i migliori - Bonucci lucido - Szczesny decisivo : Si alternano voti alti e bassi nelle Pagelle di Juventus-Milan, posticipo serale della dodicesima giornata di serie A. Risultato finale 1-0 per i bianconeri. Nel primo tempo i ritmi sono decisamente bassi e ne trae giovamento il Milan, che si affaccia pericolosamente in un paio di occasioni dalle parti di Szczesny. Nella ripresa però la Juventus si fa più aggressiva. Sarri manda in campo Dybala per un Ronaldo appannato e poi Douglas Costa per ...

Juventus-Milan 1-0 - Serie A : Dybala sostituisce Cristiano Ronaldo e segna il gol vittoria - bianconeri sempre in testa : La Juventus torna in testa alla Serie A 2019-2020 di calcio, i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Milan per 1-0 nel big match della dodicesima giornata e si sono ripresi la vetta della classifica generale con un punto di vantaggio sull’Inter che ieri aveva avuto la meglio contro il Verona. I bianconeri fanno festa davanti al pubblico dell’Allianz Stadium di Torino dopo aver sofferto tantissimo la verve dei rossoneri che hanno ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Juventus-Milan 1-0 - decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan. Parma-Roma 2-0 - crollo giallorosso : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Juventus-Milan 1-0, decide Dybala. Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, ...