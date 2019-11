Incidenti in Montagna | 3 alpinisti salvati sull’Ortles

Incidenti Montagna : soccorsi due uomini ieri sul Gran Sasso : Il personale medico del 118 ed i volontari del Soccorso alpino e Speleologico dell’Abruzzo, nella giornata di domenica hanno effettuato due interventi di soccorso sul Gran Sasso. Il primo è avvenuto in località Cascate delle Cento Fonti, sui Monti della Laga, per prestare soccorso a due uomini di 42 anni, entrambi residenti a Pescara e impegnati in una escursione in comitiva. L’incidente è avvenuto quando uno dei due, uscito fuori ...

Incidenti Montagna : morto escursionista nel Vercellese : Tragedia nel Vercellese dove il corpo di un escursionista, precipitato nella zona del Pizzo della Moriana, nel territorio di Carcoforo (Vercelli), è stato recuperato dai tecnici del Soccorso alpino e Speleologico piemontese. L’uomo si trovava con un compagno lungo la cresta tra il Colle delle Miniere e la cima della Moriana, a una quota di circa 2.500 metri, quando è caduto lungo un canale roccioso arrestandosi oltre 200 metri più in ...

Incidenti in Montagna : escursionista disperso dal 14 ottobre - salma trovata in canalone : Il corpo senza vita di un escursionista, disperso da lunedì 14 ottobre, è stato individuato oggi in un canalone del monte Moregallo (Lecco): si tratterebbe del 32enne originario di Trieste ma residente da tempo nel Lecchese, del quale non si avevano più notizie da quando era uscito per un’escursione alpinistica senza fare ritorno a casa. La salma è stata localizzata da una squadra in ricognizione a bordo di un elicottero e recuperata dagli ...

Incidenti in Montagna : trovato morto anziano milanese disperso : Ritrovato morto il 74enne residente a Milano scomparso ieri pomeriggio durante un’escursione alla ricerca di castagne con un amico nella zona Zomeais di Tarcento (Udine). E’ stato localizzato questa mattina dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico (stazione di Udine Gemona), che aveva iniziato a percorrere il greto del Torrente Torre. L’uomo si trovava prono in una pozza d’acqua, a circa 200 metri dal punto in cui ...

Incidenti in Montagna : sassi su alpinisti - un ferito sul Monviso : Una coppia di alpinisti è stata investita da una scarica di sassi sul Monviso (Cuneo): i due francesi sono stati recuperati nella notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, quando gli alpinisti si trovavano al Bivacco Andreotti. Una squadra composta da 3 tecnici e un sanitario è partita a piedi dalla Val Varaita e li ha raggiunti intorno alle 2. La donna era illesa, ma l’uomo ...

Incidenti in Montagna : soccorso escursionista rimasto bloccato nel Biellese : Un escursionista è stato recuperato nel Biellese, tra la bocchetta di Navercio e la diga del Piancone. A causa della nebbia, l’uomo è finito in una zona di salti di roccia e cenge esposte da cui non è stato in grado di uscire anche per il sopraggiungere del maltempo. Il soccorso Alpino e Speleologico Piemontese lo ha localizzato grazie ai segnali luminosi che effettuava con una pila e lo ha raggiunto intorno alle 4 del mattino in seguito a ...

Incidenti Montagna : due interventi per eliambulanza del 118 a L’Aquila e Pescara : Ha accusato un malore e dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro ha perso i sensi e si è accasciato a terra. È accaduto a un 68enne di Scoppito impegnato da stamane nel servizio Catering allestito in località Piani di Pezza, nel territorio di Ovindoli in occasione di un noto raduno di Endurance. L’uomo, trovato dai soccorritori in stato di semi coscienza, dopo che l’allarme al 118 è scattato grazie ad alcune persone che lo hanno ...

Incidenti in Montagna : ritrovato il corpo del cercatore di funghi disperso nel Torinese : I tecnici del Soccorso alpino piemontese hanno ritrovato il corpo senza vita di un cercatore di funghi del Torinese, disperso nei boschi di Cumiana. A denunciare il mancato rientro erano stati nel pomeriggio di ieri i familiari che non avevano più notizie dell’uomo da venerdì sera. I carabinieri hanno individuato l’automobile parcheggiata e da lì sono scattate le operazioni di ricerca, alle quali hanno partecipato vigili del fuoco, ...

Incidenti in montagna : morto escursionista colto da malore sul Lavaredo : Un escursionista è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo ed è deceduto. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. All’uomo, A.L., 59 anni, di Bagno a Ripoli (FI), sono state subito praticate le manovre di rianimazione dai presenti e dal personale del Rifugio, ai quali sono poi subentrati medico e infermiere dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ...

Incidenti in montagna : oltre 250 morti nel 2019 - soprattutto escursionisti : Valanghe ma soprattutto cedimenti di appigli alla roccia e improvvise disattenzioni, sono le cause principali degli Incidenti anche con esito mortale, sulle montagne italiane, in particolare sulle Alpi, con un drammatico bilancio che parla di oltre 250 vittime finora nel 2019. L’ultimo incidente è quello del 13 settembre, quando sono stati recuperati i corpi di due alpinisti sulle Pale di San Martino, nel Trentino orientale. A perdere la ...