Berrettini-Federer | Atp Finals 2019 | data | programma | orario e tv

(Di lunedì 11 novembre 2019) Si giocherà domani, martedì 12 novembre, la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATPdi Londra, in Inghilterra: la prima partita inmetterà di fronte l’azzurro Matteoe lo svizzero Roger, nel match che scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito ildel primo singolare di domani, martedì 12 novembre, che inizierà non prima delle ore 15.00 italiane. COME SEGUIRE LIVEMartedì 12 novembre non prima delle ore 15.00 italiane Matteo-RogerDiretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena Diretta streaming su SkyGo Diretta live testuale su OA ...

