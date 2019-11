Baby Archie è già andato negli Stati Uniti con Meghan Markle ma nessuno se ne era accorto

“È uguale!”. Archie debutta in società : tutti pazzi per il Baby Sussex (e quella incredibile somiglianza) : Cinque mesi il il prossimo 6 ottobre, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si è fatto un po’ attendere ma finalmente ha fatto il suo ‘debutto’ in società . L’occasione è stata la visita con Desmond Tutu, Arcivescovo di Cape Town. ‘’Arch meets Archie !’’, hanno scritto nelle Storie di Instagram i duchi sulla loro pagina ufficiale, Sussex Royal, e come da attese il royal Baby ha catalizzato tutte le ...

Meghan Markle - il nome africano di Baby Archie 'Ntsika' significa 'Forza' : Un nome africano in dono per il piccolo Archie, figlio dei duchi di Sussex, Meghan Markle e il principe Harry. Il nuovo "battesimo africano" è avvenuto all'arrivo in Africa dei duchi per il loro tour regale. Per Archie è stato scelto un nuovo nome dal particolare significato benaugurale per un maschietto reale: Ntsika. Il nome africano si affiancherà ai nomi Archie Harrison per tutto il soggiorno nell'antico continente. Harry e Meghan chiamano ...