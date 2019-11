Autostrade chiude corsie di 4 ponti in Liguria | “Più ammalorati di quanto indicato da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nel giorno in cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di interdizione per un anno per dieci indagati nell’inchiesta sui falsi report sullo stato di salute dei viadotti,per l’Italia ha deciso dire alcune, vietare il transito ai mezzi eccezionali e vietare i sorpassi tra tir su quattrodellache dopo le ultime ispezioni ordinate da Aspi a società esterne hanno raggiunto un punteggio di ammaloramento più alto di quello che era statoda Spea. “In via cautelativa”, secondoapprende l’Ansa dalla direzione del tronco di Genova, i divieti resteranno fino al ripristino delle parti ammalorate che dureranno alcuni mesi. Le limitazioni e i lavori sono stati avviati già da settimane. Nell’ambito dei più recenti cicli di monitoraggio effuttuati da Spea e integrati da ispezioni svolte da società esterne, sono ...

