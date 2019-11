Tiro con l’arco | Indoor World Series Macau 2019 | Kris Schaff la spunta su Schloesser in

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono con una bellissima sesta posizione - Guazzini cade ed è costretta al riTiro nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 Ancora in dieci in gara, la Wild è ovviamente favorita. 21:47 La gara riprende con le 16 atlete ancora in gioco. 21:45 Un vero peccato per la ciclista azzurra che stava disputando un’omnium di tutto rispetto, ora le auguriamo una veloce guarigione. 21:44 Si rialza Guazzini che però non continuerà la gara. Tiriamo comunque un sospiro di sollievo perché sembra nulla di grave. 21:42 ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Macau 2019 : la stagione al coperto comincia col 600/600 di Schloesser nel ranking round - assenti gli azzurri nella prima tappa : Sono ricominciate oggi per la seconda edizione le Indoor World Series, circuito internazionale di Tiro con l’arco al coperto. La stagione 2019-2020 è partita oggi con la prima tappa di Macau che ha regalato subito spettacolo nelle qualificazioni in particolare con la prestazione sciorinata da un fuoriclasse del calibro di Mike Schloesser. L’olandese, specialista del compound e n.2 del ranking mondiale, ha messo in mostra tutto il suo ...

Bolzano - ”il medico non sapeva il tedesco” : manifesti con cadaveri all’obitorio diffusi dal movimento di destra SudTiroler Freiheit : Dire che sono di cattivo gusto, è poco. I manifesti apparsi a Bolzano per iniziativa del movimento di estrema destra Sudtiroler Freiheit sono una vera provocazione in una realtà dove i rapporti tra italiani e austriaci sono ancora conflittuali. Perché alle fermate degli autobus e di fronte all’ospedale sono stati affissi manifesti in lingua tedesca con la foto dei piedi di un cadavere steso sul tavolo di un obitorio. All’alluce ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Sara Gama costretta a lasciare il riTiro per infortunio. L’azzurra salta il match contro Malta : Niente da fare per Sara Gama. L’azzurra, riferimento difensivo principale della Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini, è costretta lasciare il ritiro azzurro per via di un infortunio subito dalla calciatrice della Juventus nel corso del match disputato ieri a Benevento contro la Georgia, vinto dalle azzurre 6-0. Un assenza pesante per Bertolini che, verosimilmente, sostituirà Gama con Laura Fusetti in vista ...

Barbano : lo sfogo di Conte é “costruttivo” come il riTiro di De Laurentiis : Alessandro Barbano nel suo commento sul Corriere dello Sport si sofferma sulla parola “costruttivo” che ieri Antonio Conte ha utilizzato in conferenza stampa per spiegare ai giornalisti le motivazioni del suo sfogo in Eurovisione dopo la sconfitta contro il Dortmund Tutto ciò che il tecnico dell’Inter aveva esternato a ruota libera davanti ai microfoni di Sky, con il volto contratto in una smorfia di rabbia, era da intendersi solo ...

Bolzano : SudTiroler Freihei diffonde manifesti contro i dottori italiani ed il bilinguismo : Da Bolzano - provincia autonoma del Trentino-Alto Adige - arriva un'incredibile storia di razzismo contro i medici italiani. Il Südtiroler Freiheit (partito di destra) ha diffuso cartelloni che ritraggono un cadavere all'obitorio e la scritta "Il dottore non sapeva il tedesco". La Fnomceo è subito insorta, mentre il consigliere pentastellato Diego Nicolini ha depositato un esposto alla Procura. I cartelloni contro i medici italiani Passeggiando ...

Inter - Conte aggiusta il Tiro : “nessuno sfogo contro i dirigenti - è stato un discorso costruttivo” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona, soffermandosi anche sullo sfogo post Borussia Non poteva che partire dallo sfogo post Borussia Dortmund la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match con l’Hellas Verona, ultimo match dell’Inter prima della sosta. AFP/LaPresse L’allenatore pugliese ha corretto il tiro a precisa domanda dei giornalisti, ...

Birra contaminata da soluzione chimica : scatta il riTiro dagli scaffali [MARCHIO E LOTTI] : Il Ministero della Salute ha pubblicato ieri, 7 novembre, un avviso di richiamo per alcuni lotti di Birra Franken Brau Naturradler 50 cl (D6571 – D6347 – D6348). Si segnala un rischio chimico dovuto a possibile contaminazione di soluzione alcalina diluita nella bevanda. I lotti incriminati sono i seguenti: TMC 25.03.2020 TMC 03.04.2020 TMC 29.04.2020 TMC 30.04.2020 Il prodotto, proveniente dalla Germania, è venduto in ...

L’avvocato sportivo : “i calciatori non rischiano nulla - il riTiro punitivo non è previsto dal contratto” : Il Napoli si sarebbe mosso per vie istituzionali al fine di punire i calciatori rei di essersi ammutinati alla volontà della società e aver di fatto sospeso il ritiro imposto dal presidente. Ma non tutti sono convinti che la sia la società ad aver ragione, Corriere dello Sport oggi intervista Luca Ferrari, esperto di diritto sportivo a capo della sezione sportiva di Withersworldwide, studio legale di respiro internazionale. Ferrari spiega cosa ...

Napoli : Insigne potrebbe aver rotto con De Laurentiis non andando in riTiro : Solo poche settimane fa Insigne aveva firmato una sorta di patto di ferro con il presidente del Napoli, per fare il bene della società davanti al suo manager. Nel post partita di Napoli-Salisburgo, chiuso con un pareggio, il figlio del presidente del Napoli aveva notificato ai giocatori il proseguimento del ritiro. Il capitano con una parte della squadra, si è rifiutato di partire per il ritiro, ritenendolo vessatorio e rigettando al mittente ...

Plastica negli omogeneizzati biologici - il prodotto diventa blu : scattato il riTiro. Non consumare [MARCHIO E INFO] : Ritirati dagli scaffali i vasetti per bambini marchio dmBio. A lanciare l’allerta a livello europeo è stato il RASFF, sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi, che ha richiamato il prodotto venduto in diversi paesi europei. In base a quanto si legge nell’avviso, datato 5 novembre, gli alimenti per bambini imputati sono prodotti in Germania, ma venduti in Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, ...

Moggi : ”Un consiglio a De Laurentiis? Li mandi in riTiro forzato fino a fine novembre!” : Moggi A CANALE 21: DE LAURENTIIS LI mandi IN ritiro fino A fine NOVEMBRE. IL COMUNICATO DEL NAPOLI È UNA PROVOCAZIONE PER ANCELOTTI A Super Sport 21 è intervenuto Luciano Moggi, ex dg della Juventus, che si è espresso sulla situazione caotica che si è creata in seno al Napoli dopo l’ammutinamento dei calciatori e fornisce un consiglio a De Laurentiis: “De Laurentiis è un presidente padrone, uno che pretende che i suoi ...

Ex Ilva - vertice di tre ore da Conte. Arcelor Mittal avvia il riTiro dall’Italia : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di Arcelor Mittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti