Tassa sulla plastica | Libero fa il calcolo pesando ogni grammo Una stangata

Paolo Becchi sull'Ilva : "Gli italiani perdono il lavoro e questi infami discutono la Tassa sulla plastica" : L'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva di Taranto arriva come un fulmine a ciel sereno su un Movimento 5 Stelle allo sbando. In molti puntano già il dito contro Luigi Di Maio, ex ministro dello Sviluppo, e del suo successore (grillino) Stefano Patuanelli, entrambi avevano infatti promesso ai tarantin

La Tassa sulla plastica servirà a inquinare meno? : “Non demonizziamo la plastica”. Tanto più che il balzello rischia di produrre “un danno incalcolabile per la seconda manifattura d'Europa” con il risultato che “migliaia di posti di lavoro sarebbero a rischio e, peggio, non ci sarebbe neanche quest'effetto indiretto di spinta alla sostenibilità”. Lo sostiene in un'intervista al Corriere della Sera Antonello Ciotti, presidente del Corepla, il maggiore consorzio in Italia in cui è rappresentata ...

Come cambia la manovra 2020 : modificata la Tassa sulla plastica - rinvio per le auto aziendali : I cinque punti più controversi della Legge di Bilancio, le posizioni dei partiti della maggioranza e le modifiche possibili

Tassa sulla plastica - per Porro la pagano tutti gli italiani : 'Fino a 168 euro a persona' : Quella per il 2020 è una manovra finanziaria molto attesa in particolar modo per due motivi correlati tra di loro. Il primo è la necessità di scongiurare l'azionamento delle clausole di salvaguardia dell'Iva che comporterebbero l'aumento di questa imposta trasversale, l'altro è dove trovare le risorse per evitare che ciò che accadesse. Nicola Porro, nella sua consueta rubrica Zuppa di Porro, non ha usato giri di parole per manifestare le sue ...

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della Tassa sulla plastica - governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere

Lorenzo Fioramonti a PiazzaPulita sulla Tassa merendine : "Ecco perché veniamo derisi" : Ogni ospitata un mezzo disastro. Non a caso Lorenzo Fioramonti, il ministro grillino dell'Istruzione, è stato da tempo ribattezzato "il nuovo Danilo Toninelli". E quanto detto in studio a PiazzaPulita, ospite di Corrado Formigli su La7, altro non fa che confermare quanto premesso. Il gran teorico de

Arrivano sugar tax e Tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...

MANOVRA/ Meglio 70 miliardi di cantieri che una Tassa sulla plastica : Nella MANOVRA viene confermata Industria 4.0, ma si colpisce il settore della plastica e non si investe su formazione e infrastrutture

Matteo Salvini contro la Tassa sulla plastica : "È un governo di cretini" : Sguardo serio e parole pesantissime contro il governo M5s-Pd. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce la manovra, che porta in dote 12 miliardi di nuove tasse. Tra queste, anche la cosiddetta tassa-Greta Thunberg, ovvero la gabella sulla plastica. Interpellato sul provvedimento, intercettato a Terni

L’ecoTassa sulla plastica ci costa 350 milioni e la paghiamo già : ecco come : Imprese e riciclatori protestano contro il progetto del Governo per una nuova tassa sulla plastica. Su tutti gli imballaggi i consumatori pagano il contributo Conai che finanzia direttamente raccolta differenziata e riciclo. Oggi paghiamo 26,3 centesimi per chilo di plastica

Dal bonus facciate al limite ai contanti - tutte le misure previste nella manovra Tassa sulla plastica - rivolta delle imprese : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Superticket - via la Tassa sulla sanità ma l'abolizione costa ben 550 milioni l'anno : Il governo nel documento di programmatico di bilancio prevede "la cancellazione del cosiddetto Superticket in sanità, a...

Manovra - Boccia : “Tagli a spesa pubblica improduttiva per 2 - 7 miliardi. Entrate da Tassa sulla plastica e da webtax” : “Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica“. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a “Effetto Giorno” (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo ...