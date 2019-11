' Self Med Selection' | presentata a Palermo la mostra personale di Arrigo Musti

Living With YourSelf è una commedia sul doppio che inquieta più che divertire : https://www.youtube.com/watch?v=VxfNAr19n2Y Cosa saremmo disposti a fare per diventare una versione migliore di noi stessi? Corsi motivazionali a parte, Netflix prova a rispondere a questo annoso quesito con Living With Yourself, una serie tv disponibile dal 18 ottobre. Otto episodi da mezz’ora (sempre sia lode alle serie brevi e autoconclusive) tutti incentrati sulla recitazione di Paul Rudd, l’attore dalla faccia divertente e ...

Cast e personaggi di Living With YourSelf su Netflix il 18 ottobre - Paul Rudd da Friends a un’insolita dark comedy : Il Cast e personaggi di Living With Yourself arrivano su Netflix il 18 ottobre con una dark comedy che esplora il tema del doppio. Creata e prodotta da Timothy Greenberg (già produttore esecutivo di The Daily Show With Jon Stewart), la serie è la nuova scommessa del colosso di streaming, che punta tutto sulla (duplice) simpatia di Paul Rudd. Cosa accade se, dopo esserci sottoposti a un comune trattamento di bellezza, ci risvegliassimo di ...