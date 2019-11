Per una tecnologia accessibile a tutti | a Torino il primo Festival

Una Persona è stata fermata Per l’esplosione della cascina in provincia di Alessandria - in cui sono morti tre vigili del fuoco : Il Comando provinciale dei carabinieri di Alessandria ha diffuso un comunicato per annunciare il fermo di una persona sospettata di essere la responsabile dell’esplosione della cascina disabitata a Quargnento, in provincia di Alessandria, che nella notte fra lunedì e martedì

Segre - Di Maio : “La scorta alla senatrice è una sconfitta Per lo Stato” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si schiera dalla parte della senatrice a vita Liliana Segre: "Sapere che la senatrice Liliana Segre deve stare sotto scorta nel 2019 è una sconfitta per tutto lo Stato". Per il leader del Movimento Cinque Stelle "l'unica soluzione è "investire in istruzione".Continua a leggere

La nuova beta di WhatsApp introduce una novità Per il tema scuro : Il team di sviluppatori che lavora a WhatsApp beta ha rilasciato una nuova versione di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea: si tratta della release 2.19.327. Tale nuova versione conferma che gli sviluppatori continuano a lavorare al tanto atteso Dark Theme, che non è ancora disponibile, in quanto prima di rilasciarlo per tutti il team […] L'articolo La nuova beta di WhatsApp introduce una novità per il tema scuro ...

Siglato il protocollo di intesa Per inserire gli infermieri nell’albo dei CTU e Periti del Tribunale di Trani : È stato Siglato giovedì scorso il protocollo di intesa tra Tribunale di Trani, Ordine degli Avvocati, Ordine delle Professioni infermieristiche

Conte ha ammesso di non avere una soluzione Per l'Ilva : Il governo sta studiando tutte le mosse per evitare che cinquemila e più lavoratori restino senza occuopazione, si sta ragionando sul nodo degli esuberi qualora Arcelor Mittal tornasse a sederse al tavolo, ma nel frattempo anche a un 'piano B' che veda Cassa depositi e prestiti in un ruolo di primo piano, con l'ingresso magari di altre cordate. E' comunque sempre stallo sulla vicenda Ilva, con il premier ...

Ex Ilva - Conte incontra gli oPerai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

Il cielo brilla di neve in una stanza sul Lago di Dobbiaco : esPerienza unica nei futuristici Skyview Chalets [FOTO] : La vista si perde sognante tra il Lago di Dobbiaco (BZ) e il bosco innevato, e quando il sole scende tra le cime dolomitiche, ci si ritrova sdraiati sul letto ad ammirare la neve che cade dal cielo. Si vive un’esperienza unica nei futuristici Skyview Chalets, 12 glass cube sul Lago a pochi km dalle Tre Cime di Lavaredo, nell’area del Toblacher See, dove non ci sono confini tra il paesaggio e gli ambienti interni, profumati di trucioli di cirmolo ...

Beautiful - spoiler Usa : Ridge ammette a Shauna di provare dei sentimenti Per lei : Nuovo spazio dedicato a Beautiful, la soap opera di grandissimo successo in tutto il mondo. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester sembrerà aver dimenticato Brooke Logan, quando confesserà a Shauna Fulton di provare dei sentimenti per lei. Beautiful: Ridge diviso tra Shauna e Brooke Il triangolo amoroso formato da Ridge - Brooke e Shauna sarà al centro delle vicende ambientate a Los Angeles. Le ...

Brasile - Lula sarà scarcerato. Scontava una condanna a 8 anni Per corruzione : La decisione della giustizia federale di Paranà. Lula sconta dall’aprile del 2018 una condanna a 8 anni e 10 mesi per corruzione

Dentro la luna di miele di Jennifer Lawrence : resort suPer lusso in Indonesia : Jennifer Lawrence, luna di miele da sognoJennifer Lawrence, luna di miele da sognoJennifer Lawrence, luna di miele da sognoJennifer Lawrence, luna di miele da sognoJennifer Lawrence, luna di miele da sognoJennifer Lawrence, luna di miele da sognoJennifer Lawrence, luna di miele da sognoJennifer Lawrence, luna di miele da sognoAl confine con la fiaba. Jennifer Lawrence ha scelto un posto da sogno per trascorrere la sua luna di miele: l’attrice ...

Pomeriggio 5 - Patrizia De Blanck fa una scoPerta choc : “Vaffanc**o” : Patrizia De Blanck a Pomeriggio Cinque, Roger Garth: “Stai con un politico sposato!” E’ finita poco fa l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. E Barbara d’Urso, nella seconda parte della trasmissione, ha parlato delle cougar. Tanti gli ospiti chiamati oggi dalla conduttrice a discettare di tale argomento, tra i quali Wanda Fisher, Patrizia De Blanck e Roger Garth. Ed è stato soprattutto quest’ultimo ad ...

Maltempo Toscana : chiusa una terapia intensiva a Pisa Per infiltrazioni d’acqua : Un’infiltrazione di acqua dalle macchine dell’impianto di trattamento dell’aria nella terapia intensiva dell’edificio 6 all’ospedale di Cisanello a Pisa ne ha reso necessaria oggi la chiusura temporanea, “in attesa del ripristino delle condizioni di operabilità e due degenti sono stati spostati nelle altre terapie intensive, senza necessità di riprogrammare le attività previste“. Lo rende noto ...

Lady Gaga la mia storia con Bradley CooPer era solo una finzione : La pop star Lady Gaga ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Bradley Cooper e ammette che era tutta una montatuta. Della pop star, dopo il successo insieme all’attore in “A star is born”, era stato detto che fosse innamorata del co-protagonista, anche lui sensibile al fascino della cantante. Lei poco dopo le riprese si è lasciata con lo storico fidanzato e lui con la compagna e mandre di sua figlia, quindi tutto ha ...

Servono impianti e una strategia Per colmare il gap italiano dei rifiuti : Utilitalia, l’associazione delle utilities italiane, ha presentato a Ecomondo uno studio che illustra in modo chiaro e semplice la situazione della gestione dei rifiuti in Italia e la necessità impiantistica indispensabile per raggiungere gli obiettivi europei di una corretta gestione. Quello che emerge è un Paese a due velocità: un Centro-Nord con performance di servizio e impiantistiche paragonabili o addirittura ...