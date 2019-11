Terremoto tra Lazio e Abruzzo | altra scossa avvertita nella notte | paura a Frosinone

Violento Terremoto in Iran - epicentro tra Tabriz e Arbadil : si temono morti [AGGIORNAMENTI] : Un Violento terremoto di magnitudo 5.9 ad appena 10km di profondità ha colpito l’Iran settentrionale nella notte, alle 23:47 italiane (l’1:17 della notte locale). L’epicentro è stato localizzato tra le città di Tabriz e Arbadil, non lontano dal confine con l’Azerbaigian. Si temono pesanti conseguenze sulla popolazione della zona epicentrale, da cui al momento non si ha alcun tipo di notizia. SeguIranno ...

Terremoto nella Marsica - continua lo sciame sismico : notte di paura tra Lazio e Abruzzo - nuova forte scossa : continua a tremare la terra nella Marsica, al confine tra Lazio e Abruzzo, dove nelle ultime ore si sta verificando un vero e proprio sciame sismico. Dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 di ieri pomeriggio, nella notte alle 00:20 si è verificato un altro sisma di magnitudo 3.5 a 10.6km di profondità. Le scosse minori si susseguono a ripetizione, ad una media di 5 ogni ora. La popoLazione locale è impaurita, ben consapevole ...

Terremoto - scuole chiuse domani a Frosinone e tanti comuni tra marsica e ciociaria : A seguito dell'intensa scossa di Terremoto che alle 18.35 ha fatto tremare il centro Italia, è stata disposta la chiusura delle scuole per domani, 8 novembre 2019, in numerosi centri abitati...

Terremoto - scuole chiuse venerdì 8 novembre tra Abruzzo e Lazio : l’elenco dei comuni : Il Terremoto verificatosi oggi in provincia de L'Aquila, tra Abruzzo e Lazio, ha costretto alcune amministrazioni cittadine a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani, venerdì 8 novembre. Si tratta di un provvedimento precauzionale adottato per il momento nella Valle Roveto, a Balsorano e a Cassino. Elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Terremoto a L'Aquila : forte scossa avvertita anche a Roma e a Napoli. «Gente in strada nella Marsica» : Terremoto a L'Aquila: forte scossa avvertita anche in diversi quartieri di Roma. La scossa registrata poco dopo le 18.35 ha avuto una magnitudo di 4.4. Il dato è stato aggiornato...

Terremoto tra Abruzzo e Lazio - il sisma di magnitudo 4.4 ha avuto l'epicentro Balsorano : L'Aquila - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 18:35 tra le province de L'Aquila e di Frosinone, e avvertito fino a Roma e Napoli. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro tra Balsorano (L'Aquila) e Pescosolido (Frosinone). Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Tante le ...

Terremoto a Balsorano - trema l'Italia centrale : sisma 4.4. Ingv : "Zona ad alta pericolosità - sequenza diversa" : Terremoto nell'Italia centrale: una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata a Balsorano (L'Aquila), a 14 chilometri di profondità, ed è stata avvertita anche a Frosinone, Roma e Napoli. Nessun danno importante a cose o persone, anche se per precauzione domani le scuole resteranno chiuse. La zona

Terremoto - sospese linee ferroviarie e verifiche sull’alta velocità : controlli anche su autostrade : Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona-Avezzano, Roccasecca-Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma-Cassino) è stato sospeso a causa della scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato il territorio fra l'Abruzzo e il Lazio. La decisione, in via precauzionale, serve a consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana.Continua a leggere

Terremoto Abruzzo : traffico ferroviario sospeso su alcune linee : “Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona – Avezzano, Roccasecca – Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma – Cassino), è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI a seguito di una scossa di Terremoto che ha interessato il territorio fra l’Abruzzo e il Lazio. Sulla linea AV Roma – Napoli, per lo stesso motivo, ...

Terremoto tra Lazio ed Abruzzo 7 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Un Terremoto di magnitudo (Richter) 4.4 è avvenuto alle 18:35 (ora italiana) al confine tra Lazio e Abruzzo, tra le province di Frosinone e quella dell’Aquila, precisamente tra Balsorano (L’Aquila) e Pescosolido (Frosinone), a una profondità stimata di... L'articolo Terremoto tra Lazio ed Abruzzo 7 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Terremoto : Rfi - traffico sospeso su alcune linee per accertamenti tecnici : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona – Avezzano, Roccasecca ‘ Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma – Cassino), è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi a seguito di un scossa di Terremoto che ha interessato il territorio fra l’Abruzzo e il Lazio. Lo rende noto Rfi. Sulla ...

