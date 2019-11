Studenti in piazza contro il governo | Tornate a casa

Diritto allo studio - Studenti universitari e delle superiori scendono in piazza : “Troppi aventi diritto senza alloggio - servono investimenti” : L’8 novembre gli studenti universitari e quelli delle scuole superiori scenderanno in piazza insieme per chiedere investimenti in scuola, università e ricerca, per il diritto allo studio garantito. Una protesta, nata da Link Coordinamento universitario e Uds, che sarà in prima battuta legata al tema della residenza universitaria. allo stato attuale, in tutta Italia siamo arrivati a oltre 20mila idonei non beneficiari di posto letto, studenti e ...

Sicilia : nelle Madonie Studenti in piazza per Zone franche montane (2) : (Adnkronos) – “La situazione è diventata insostenibile ‘ scrivono i rappresentanti del Comitato ‘ abbiamo bisogno di interventi urgenti perché i nostri centri rischiano la desertificazione. Tutte le comunità montane dell’isola posseggono un patrimonio naturalistico, artigianale, storico e monumentale di grande pregio che, se sfruttato appieno, risolverebbe il problema della disoccupazione. Tutto questo è ...

Sicilia : nelle Madonie Studenti in piazza per Zone franche montane : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Anche gli studenti scenderanno in piazza nelle Madonie, al grido di ‘Restiamo in paese’, per chiedere l’istituzione delle Zone franche montane (ZFM), “Per tutelare il diritto a vivere in questa terra da uomini e donne liberi con la dignità del lavoro” si legge nella locandina della manifestazione organizzata per giovedì 17 ottobre, alle 9.30, in viale Risorgimento a ...

Clima - per Fridays for Future un milione di Studenti in piazza in tutta Italia : «Ci avete rotto i polmoni» : Al grido di «Non esiste un pianeta B» e «Ci avete rotto i polmoni» oltre un milione di ragazzi Italiani ha invaso le piazze di 160 città per spingere la politica...

Sciopero clima - più di un milione di Studenti in piazza per i «Fridays for Future». Greta Thunberg in Canada : L'attivista 16enne chiude la settimana di proteste a Montreal, dove si discute delle emissioni degli aerei: «Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando», ha scritto in un tweet. In Nuova Zelanda il più grande corteo di sempre

Clima - in piazza con gli Studenti anche lavoratori : “Non è un gioco da ragazzi. Anche noi adulti dobbiamo prenderci la responsabilità” : “studenti e lavoratori uniti nella lotta”. Uno slogan che oggi sembra essere tornato di moda nei tanti cortei che hanno riempito le città italiane nella giornata dello sciopero mondiale per il Clima. A Milano, tra le oltre centomila persone che hanno marciato fino in piazza Duomo non c’erano solo studenti, ma Anche tanti metalmeccanici, insegnanti e liberi professionisti che hanno scelto di non lavorare. “Il pezzo più importante della ...

Fridays for future - 5mila Studenti in piazza a Genova : Sono stati circa 10mila i manifestanti in strada a Genova nel terzo "Global climate strike", secondo il dato delle forze dell'ordine Redazione Sono stati circa 10mila i manifestanti in strada a Genova nel terzo "Global climate strike", secondo il dato delle forze dell'ordine ?

