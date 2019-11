L' aereo con a bordo Alvin è atterrato a Fiumicino 

Amsterdam - “situazione sospetta a bordo di un aereo” : militari lo circondano. I testimoni parlano di “tante ambulanze sul posto” : La polizia militare olandese, sul suo profilo Twitter, segnala una “situazione sospetta” a bordo di un aereo all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Secondo il De Telegraaf, l’emergenza sarebbe nella zona del Gate D e una parte dell’aeroporto sarebbe stata evacuata. I media locali riferiscono che la gente sul posto parla di molte ambulanze e di due elicotteri in volo sullo scalo, il terzo più traffico d’Europa di ...

Romina Power non smette di cercare la figlia : “Se l’avete vista per caso in un treno - in aereo… raccontatecelo - condividiamo la sua foto sui social” : Parole commoventi e piene di speranza quelle che Romina Power ha postato su Instagram accanto alla foto della figlia Ylenia. La figlia amatissima, scomparsa a soli 23 anni e data per morta nel 1993, è sempre nei pensieri di Romina, che non smette di cercarla: “Se hai conosciuto Ylenia, incontrato Ylenia per caso in uno dei tuoi viaggi, in un treno, in un aereo, in un ristorante, in un centro spirituale, raccontacelo... la forza della ...

Vergogna sul web prima di Cardiff-Swansea - spunta un biglietto aereo con il nome di… Emiliano Sala [FOTO] : Uno spregevole personaggio ha postato sui social due biglietti aerei recanti i nomi di Emilano Sala e Mickey Dye, tifoso del Cardiff morto durante un match tra Inghilterra e Galles Un gesto davvero vergognoso, che oltrepassa abbondantemente il limite della decenza. E’ accaduto in Gran Bretagna, dove il ‘Wales on line’ ha diffuso una foto trovata in rete prima del derby gallese tra Cardiff e Swansea. AFP/LaPresse Uno ...

La7 - Richard Gere : “Salvini chiede perché non porto i migranti a Hollywood? Se avessi un aereo privato lo farei con piacere. Ma non ce l’ho” : Intervista esclusiva curata da Chiara Proietti e da Gabriele Zagni per Piazzapulita (La7) all’attore americano Richard Gere. Diversi i temi toccati: dalla politica di Donald Trump alla questione migranti. Gere parla anche della sua esperienza sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, osteggiata spesso dal leader della Lega Matteo Salvini: “Questa estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: ‘Hai saputo di questa nuova ...

Trovato il relitto di un aereo scomparso con a bordo 8 passeggeri : Le squadre di ricerca nella Repubblica Democratica del Congo hanno Trovato il relitto di un aereo cargo governativo, scomparso lo scorso giovedì con otto passeggeri a bordo. E’ quanto riporta il sito ‘BBC News Africa’ aggiungendo che l’aereo, tra i cui passeggeri c’era del personale militare, aveva fornito supporto logistico per una visita nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo da parte di ...

In volo su un aereo lei è convinta che il compagno stesse ridendo - invece gli stava succedendo qualcosa di terribile : Un uomo di 31 anni è morto soffocato durante un volo low cost del vettore australiano Qantas. L’uomo era seduto accanto alla fidanzata e stava mangiando a bordo dell’aereo. Un improvviso sobbalzo e il 31 enne è rimasto soffocato dal cibo che stava mangiando a bordo dell’aereo. La ragazza, in un primo momento, ha pensato che il ragazzo stesse ridendo e non ci ha dato peso a quanto di terribile stesse accadendo. Dopo qualche minuto ...

Mentre lui dorme in aereo la fidanzata si bacia con il passeggero accanto a lei - lui si sveglia e accade qualcosa di terribile : Una coppia stava viaggiando in aereo da Caracas a Roma con un volo Az687. Ad un certo punto il fidanzato si è addormentato e la ragazza ha iniziato a parlare con l’amico del fidanzato che era seduto accanto a lei. Ben presto dalla chiacchiere i due sono passati a baciarsi ma all’improvviso il fidanzato si è svegliato ed ha assistito alla scena incredulo. L’uomo ha sgranato gli occhi e ha iniziato a picchiare l’amico ferendolo ad un occhio. ...

Trasporto aereo urbano - il futuro secondo NASA e Uber : In un futuro non troppo lontano le nostre città sfrutteranno i benefici offerti dalla Urban Air Mobility (Uam), un sistema per il Trasporto aereo di passeggeri e merci all’interno di aree urbane che non prevede la presenza di un pilota. A questo proposito, la NASA sta lavorando con Uber, che fornisce un servizio di Trasporto automobilistico privato attraverso un’app, per valutare le possibilità di realizzazione e di gestione di questo nuovo ...

Manager prende l’aereo con la moglie - aspetta che lei si addormenti per molestare la passeggera che gli sta accanto : Un uomo era sull’aereo con la moglie e ha deciso di compiere una cosa deplorevole. La coppia era partita da Detroit per atterrare a Las Vegas. L’uomo ha aspettato che la moglie si addormentasse per tentare un approccio con una donna che era seduta al suo fianco. Il molestatore si chiama Prabhu Ramamoorthy e ha 35 anni, è un Manager indiano ma da anni vive negli Stati Uniti d’America. Il Manager, mentre la moglie dormiva, ha ...

Arabia Saudita - turista sbattuta in cella con la figlia di quattro anni per aver bevuto in aereo un bicchiere di vino : Su un volo partito da Londra a Dubai una donna di 44 anni, una dentista originaria della Svezia ma da anni trasferita in Gran Bretagna, ha bevuto un bicchiere di vino. Da quel momento in poi per la donna e per sua figlia di soli 4 anni è iniziato un incubo senza fine. La donna subito dopo l’atterraggio dell’aereo a Dubai è stata fermata dalla Polizia locale e sbattuta in cella. La donna è stata arrestata perché aveva bevuto una ...

aereo della II Guerra Mondiale si schianta in Connecticut : almeno 7 morti : Incidente Aereo negli USA, in Connecticut: un bombardiere della II Guerra Mondiale con 13 persone a bordo si è schiantato ieri in un aeroporto, provocando la morte di almeno 7 persone. Il velivolo, un B-17, ha impattato al suolo nello scalo internazionale di Bradley, dopo avere richiesto un atterraggio di emergenza a causa di un problema tecnico, pochi minuti dopo il decollo. L'articolo Aereo della II Guerra Mondiale si schianta in Connecticut: ...

aereo della Seconda Guerra Mondiale precipita al suolo e prende fuoco : strage in Usa : Un Boeing B-17 della Seconda Guerra Mondiale è precipitato al suolo, poco dopo il decollo, nel corso di uno spettacolo all'aeroporto internazionale di Bradley, appena fuori Hartford in Connecticut. A bordo c'erano 13 persone ma è ancora in fase di aggiornamento il bilancio ufficiale delle vittime: "Non vogliamo commettere errori".Continua a leggere

aereo contro stormo di uccelli - atterraggio d'emergenza a Milano : Momenti di apprensione ieri mattina sul volo Abr1539 partito da Milano e diretto ad Hannover, in Germania. Il velivolo, un Boeing 737 cargo della compagnia Airlines France, ha impattato contro uno...

aereo si scontra con uno stormo di uccelli sui cieli italiani : atterraggio d’emergenza a Malpensa : Il fenomeno degli aerei che si scontrano contro uno stormo di volatili è definito “Bird strike” ed è quanto accaduto ieri, martedì 1 ottobre, ad un Aereo della Asl Airlines Frances che ha preso in pieno centinaia di uccelli. Il velivolo era appena decollato da Malpensa e stava sorvolando Novara quando è avvenuto lo scontro. Avvisata la torre di controllo sono scattate le ordinarie procedure d’allerta, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e ...