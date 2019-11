F1 | Sebastian Vettel contrario alla regola del casco unico | “È una m…a | non possiamo

F1 - Charles Leclerc e Sebastian Vettel : lotta per il terzo posto nel Mondiale e per la supremazia in Ferrari. Chi avrà la meglio? : Mancano due gare al termine del Mondiale F1 2019, si tornerà in pista il 17 novembre in Brasile e poi spazio alla grande chiusura del 1° dicembre ad Abu Dhabi. Lewis Hamilton si è già laureato Campione del Mondo conquistando così il sesto titolo iridato in carriera, il compagno di squadra Valtteri Bottas si è matematicamente garantito il secondo posto grazie al successo negli USA: doppietta Mercedes grazie al britannico e al finlandese che sono ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP USA 2019 : “Avevo problemi fin dall’inizio - poi si è rotta la sospensione” : Domenica estremamente negativa per la Ferrari ad Austin (Stati Uniti), sede del terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato del Texas la Rossa è incappata in una prestazione estremamente negativa nel giorno del sesto titolo del britannico Lewis Hamilton e del successo di tappa del finlandese Valtteri Bottas. La quarta posizione del monegasco Charles Leclerc è da associare al ritiro del tedesco Sebastian Vettel, costretto ad alzare ...

Sebastian Vettel F1 - GP USA 2019 : “Faticavo a fare le curve - poi si è rotta la sospensione : qualcosa è andato storto” : Sebastian Vettel si è ritirato nel corso dell’ottavo giro del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Il tedesco ha dovuto fare i conti con la rottura della sospensione posteriore destra della sua Ferrari, un guasto importante che ha colpito la monoposto del quattro volte Campione del Mondo e che lo ho costretto ad abbandonare la gara con largo anticipo. Il teutonico si trovava in settima ...

F1 Gran Premio degli Usa - la denuncia di Sebastian Vettel : “Forte odore di marijuana sul circuito - è una follia” : “La marijuana è legale in Texas?“. Così ha chiesto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel a un giornalista durante le prove libere di venerdì in vista del Gran Premio di F1 che si correrà oggi a Austin, negli Stati Uniti, denunciando di aver avvertito l’inequivocabile odore della marijuana sul circuito, in particolare all’altezza di alcune curve e anche nella corsia dei box. “Sì, l’ho avvertito in macchina. Che ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Usa 2019 F1 : “Ho fatto due giri discreti - la gara sarà lunga” : Sebastian Vettel si è fermato a soli 12 millesimi dalla pole-position nel GP Usa 2019 di F1. A beffarlo è stato il finlandese Valtteri Bottas con la Mercedes. Il tedesco ha ammesso di non aver realizzato il giro perfetto, tuttavia guarda alla gara con ottimismo. VIDEO Sebastian Vettel: “DUE giri discreti, LA gara SARA’ LUNGA” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : “Una qualifica entusiasmante - forse sono stato troppo conservativo” : Il tedesco Sebastian Vettel è secondo al termine delle qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sullo spettacolare circuito di Austin, in Texas, il teutonico ha mancato di appena 12 millesimi la pole position, che ha sorriso al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Un Vettel che, forse, ha pagato un ultimo run non immune da errori, ma la velocità tra la W10 e la SF90 era davvero molto simile. Un equilibrio ...

F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica FP3. Max Verstappe precede Sebastian Vettel. Problemi per Charles Leclerc : Si è appena conclusa la FP3 del GP degli USA, valida per il Mondiale di F1: l’olandese della Red Bull Max Verstappen chiude davanti a tutti in 1:33.305, andando a precedere di 218 millesimi il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Terza piazza per il pilota della McLaren Lando Norris, staccato di 0.513. risultato E classifica FP3 GP USA 2019 DI F1 1) Max Verstappen (Red Bull) 1:33.305 2) Sebastian Vettel (Ferrari) +0.218 3) Lando Norris ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : “Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, dopo il secondo della prima. Così il tedesco della Ferrari ai microfoni Sky: “Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani“. VIDEOINTERVISTA Sebastian Vettel PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Nuove regole in F1? Avrei voluto un motore più sensato per le vetture da strada” : La giornata di ieri ha sancito una pagina storica della Formula Uno. Sono stati presentati, infatti, i nuovi regolamenti in vista della stagione 2021, che annunciano una vera e propria rivoluzione. Il parere dei piloti è sembrato subito positivo, come ha confermato anche Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari ha voluto dare il suo punto di vista, puntando l’attenzione sul motore che, a suo parere, poteva subire maggiori modifiche. ...

