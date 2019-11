Ex Ilva | chi può comprarla?L’ipotesi della scissione

L’anima industriale italiana è di acciaio. Ecco che significa chiudere l’Ilva : Roma. Cos’è l’industria italiana? “Gli americani ci definiscono con quattro F”, risponde Carlo Altomonte, economista, professore della Bocconi. “Fashion, Forniture, Food and Ferrari… Che significa tutta la meccanica avanzata, che è la nostra principale esportazione. Cioè macchine. Noi costruiamo e v

Ex Ilva : Boccia (Confindustria) - 'nazionalizzare? Il problema è chi paga' : Genova, 8 nov.(Adnkronos) - "Penso che questo governo abbia generato la causa, diciamo. E questo governo dovrebbe cercare di risolverla, nelle logiche di un mercato e di una logica di impresa. Ci auguriamo che prevalga il buonsenso. Si è data l'occasione di trovare un alibi per costruire una questio

Ex Ilva - Conte contestato da operai a Taranto : “Chiudete l’acciaieria - noi vogliamo vivere“ : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato davanti allo stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, dove è stato Contestato da operai e cittadini. In molti chiedono al governo di chiudere l'acciaieria, rivolgendo un chiaro messaggio a Conte: "Noi vogliamo vivere, vogliamo la chiusura e vogliamo essere difesi".Continua a leggere

La chiusura totale dell'Ilva sarebbe "molto positiva" per il mercato europeo e ArcelorMittal - dice la Deutsche Bank : Nel caso in cui ArcelorMittal, alla fine, davvero, non desse seguito all'acquisto dello stabilimento ex-Ilva a Taranto, il mercato dell'acciaio europeo ne beneficerebbe enormemente. L'abbattimento della capacità produttiva complessiva sarebbe del 5-6 per cento, una metaforica boccata d'ossigeno, in

La memoria corta di Emiliano : “Mai detto che l'Ilva doveva chiudere” : Sarebbe bastato un “ho cambiato idea”. O anche, semplicemente, “le condizioni sono cambiate e mi sono adeguato”. Invece, quando ieri sera il nostro Alberto Brambilla ha rivolto al governatore della Puglia una semplice domanda (“lei ha detto che voleva chiudere l'Ilva perché adesso non va chiusa?”),

Sull’Ilva il governo invita all’unità del Paese (ma non è chiaro quale sia il piano) : Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha riferito alla Camera in merito alla situazione dell'ex Ilva. "Il governo è disponibile ha fare tutto il possibile per consentire ad Arcelormittal di garantire l'impegno al rispetto del piano industriale", ha detto il ministro, che ha poi invitato l'unità delle forze politiche sulla questione.Continua a leggere

Teresa Bellanova manda a schiantare M5s - Pd e governo sull'Ilva : drammatico errore strategico : La ministra renziana Teresa Bellanova fa schiantare M5s e governo sull'Ilva. In un'intervista al Corriere della Sera, la titolare delle Politiche agricole, capo-delegazione di Italia Viva nell'esecutivo, rivendica la necessità di reintrodurre lo scudo penale per Arcelor Mittal, misura cui si oppone

“Il M5s vuole chiudere l’Ilva - il Pd e Renzi gli vanno dietro”. Parla Calenda : "Conte non sa che pesci prendere”. Le parole di Carlo Calenda sulla gestione del dossier Ilva sono molto dure nei confronti della maggioranza, anche nei confronti dei suoi ex alleati. Cosa bisogna fare? “Dopo essersi messi alla mercé di Mittal dandogli la possibilità di svincolarsi dal contratto, la

Vittorio Feltri - l'Ilva - l'incapace Di Maio e i fessacchiotti al governo : "Se ascoltate Gad Lerner..." : Le acciaierie, checché ne dicano gli ecologisti dilettanti italiani, non sono forni crematori in cui muoiono operai e persone che abitano nei dintorni delle fabbriche. Mezzo mondo evoluto vanta opifici in cui il ferro viene lavorato e messo a disposizione del mercato che non può fare a meno del prez

Ex Ilva - Conte : “Chi viene in Italia rispetti le regole” : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Lo scudo penale? “L’ho offerto come primo argomento di conversazione”, se è un problema “lo reintroduciamo subito, il governo è compatto”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando della situazione nel prologo di Porta a Porta. “Chi viene in Italia deve rispettare le regole”, ha aggiunto. “Tutti coesi dobbiamo marciare verso questo obiettivo, salvaguardare ...

Ex Ilva - Paita (Iv) : “Nostro emendamento per ripristino scudo resta”. Marattin : “M5s? Facciano chiarezza al loro interno” : Come annunciato da Matteo Renzi il giorno seguente al comunicato stampa di ArchelorMittal di voler lasciare Taranto, Italia Viva per voce della sua prima firmataria Raffaella Paita conferma che l’emendamento per ripristinare lo scudo per il colosso franco-indiano “resta in campo”, nonostante il presidente del Consiglio – nella conferenza stampa di ieri sera – abbia affermato che “abbiamo detto che siamo disponibili ...

Ex Ilva - gli effetti collaterali del disimpegno di Arcelor Mittal : a rischio 400 operai Sanac : Non ci sono solo i 5mila operai di Taranto che rischiano il licenziamento. Adesso il dietrofront di Arcelor Mittal, pronta a restituire l’ex Ilva, rischia di mettere in pericolo il posto di altri circa 400 dipendenti che attualmente lavorano per Sanac, l’azienda dell’indotto con sedi a Massa, Vado Ligure, Gattinara (Vercelli) e Assemini–Grogasti (Cagliari) che produce refrattari di acciaio dipendente per il 70% da Ilva. Nell’accordo che ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ (2) : (Adnkronos) – “Perché -aggiunge Bersani- se ad esempio e per ipotesi la vedessero come la vedo io, con tutti gli ammodernamenti e gli investimenti necessari, noi di quell’impianto abbiamo assolutamente bisogno. Non possiamo arrivare all’assurdo di essere gli unici in Europa che hanno la copertura dell’impianto minerario e poi non funziona la fabbrica! Su un asse così strategico per il paese bisogna mettere in ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Su Ilva a me risulta che Conte abbia detto chiaro a Mittal che se il problema è davvero lo scudo legale, allora non c’è problema. Si può capire che di fronte a un interlocutore che ti dice di voler dimezzare il suo impegno, questo della copertura legale diventi un elemento della trattativa. Il governo dica: c’è la mia disponibilità ma non posso accettare la tua richiesta, discutiamone ...