Addio ai vigili eroi | il caposquadra in sedia a rotelle ai funerali | folla in lacrime e

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) È il giorno più triste per Alessandria: unainha dato l’ultimo saluto a Antonino, Marco e Matteo, idel fuocomorti nell’esplosione della cascina di Quargnento. Migliaia di persone strette ai famigliari e agli amici delle tre vittime, che ora chiedono giustizia. “Bisogna capire perché e chi ha fatto questo“, tuona dall’altare della cattedrale dei Santi Pietro e Marco il comandante provinciale Roberto Marchioni, dando voce alla “rabbia” deidel fuoco. “Dovete beccarli, dovete fare di tutto per beccarli“, è la richiesta delle famiglie al premier Conte, “commosso” di fronte al “lungo abbraccio della comunità a questi ragazzi e ai loro coraggiosi colleghi – sottolinea – che ogni giorno rischiano la vita per garantire la sicurezza di tutti noi“. Gli applausi della gente ...

