Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019). Il falso made in Italy è una sottrazione di entrate non indifferente per il settore agroalimentare. Per questo una delle grandi battaglie dei produttoriè sempre stata la tutela delle nostre eccellenze. Finalmente, il prossimo 8 novembre si firmerà a Pechino un accordo per proteggere dalle imitazioni cinesi i nostri prodotti più pregiati. Ciò è stato possibile perché lasi è trovata a trattare con un'organizzazione che controlla un mercato almeno altrettanto forte: l'Unione europea e non con i singoli Stati. Lo stesso Regno Unito, pur essendo sull'orlo della brexit, ha preferito prender parte alle trattative insieme agli altri partners della Ue, anziché presentarsi da solo. La, però, ha posto la condizione che in Europa dovranno essere tutelati altrettanti prodotti tipici cinesi. Così dopo alcune trattative, il commissario Ue all'Agricoltura Phil ...

FBardanzellu : Marchi italiani, la Ue si accorda con la Cina per tutelare i Dop: tra i vini c'è il Barolo - danieledvpd : RT @BNorcino: @matteosalvinimi VANNA MARCHI: in 14 mesi del tuo governo lo spread è stato tanto alto da far pagare agli italiani 20 Miliard… - MarcoPelagotti : @AlessioFollieri Nel frattempo non perdere ulteriormente tempo con le persone che lavorano, producono e mandano ava… -