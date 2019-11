“Ma che ci fai vedere…” Asia Argento in slip | tutto in primo piano Ma i fan | indignati

Benedetto Levi di Iliad punta il dito contro le ricariche “Magiche” di TIM - Vodafone e Wind : Dopo i suoi commenti nei confronti degli operatori concorrenti in merito alla fatturazione a 28 giorni, alle recenti rimodulazioni tariffarie e ai nuovi costi per ricarica in ritardo, tramite il suo profilo Twitter ufficiale l'AD di Iliad ha definito queste ricariche "magiche", più che "speciali", in quanto il cliente paga 5 o 10 euro e ne ottiene 4 o 9 di credito. L'articolo Benedetto Levi di Iliad punta il dito contro le ricariche “magiche” ...

“Ma che combini!”. Stasera tutto è possibile - Stefano De Martino lo fa in diretta a Nathalie Guetta : Ormai è una conferma. Settimana dopo settimana sta entrando nel cuore degli italiani. Stefano De Martino, con la sua simpatia e il suo modo genuino di fare, ha travolto tutto e tutti. Stasera tutto è possibile, non era una sfida facile: prima vera conduzione in solitaria e testimone pesantissimo ereditato da Amadeus. Le gambe però non sono tremate a Stefano De Martino che anche ieri sera ha dimostrato non solo di saper regger il video ma anche ...

Lewis Hamilton F1 - Mondiale 2019 : “Mai pensato ai record di Schumacher - la mia carriera ha ancora molto da dire” : Lewis Hamilton ha vinto il suo sesto titolo iridato al termine del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il campione inglese ha centrato un secondo posto davvero brillante dopo una gara di altissimo livello ad Austin, che ha quasi vinto, nonostante scattasse solamente dalla quinta posizione della griglia della pista texana. Un traguardo storico e clamoroso, che però il portacolori della Mercedes non ha festeggiato in maniera ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti attacca Barbara d’Urso : “Ma a che gioco gioca questa televisione?” : Il discusso matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino il boss ucciso dalla Camorra, è stato al centro del talk show della domenica di La7 “Non è l’Arena”. Sull’onda dell’inchiesta di Fanpage “Camorra Entertainment”, Massimo Giletti ha cercato di far chiarezza su ombre e luci legate ai due sposini. È emerso che Tina Marino non poteva non sapere chi fosse il marito, come più ...

VIDEO Ross Brawn sulle modifiche regolamentari : “Mantenuto il DNA della F1” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: le telecamere di Sky ne hanno approfittato per intervistare Ross Brawn, che ha parlato a proposito delle modifiche regolamentari che entreranno in vigore dal 2021. VIDEOINTERVISTA Ross Brawn GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

L’omaggio della Curva B ad Hamsik : “Marek e Napoli - una storia d’amore che verrà raccontata : Marek Hamsik ritorna al San Paolo dopo una lunga assenza. E i tifosi della Curva B gli dedicano una coreografia. “Testa alta, cresta al vento. L’azzurro addosso con fiero portamento. Orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e Napoli, una storia d’amore che verrà raccontata”. Un amore lungo e profondo quello che ha legato e continua a legare i tifosi del Napoli all’ex capitano Marek. Un amore racchiuso nelle ...

“Ma è finta?”. Laura Chiatti senza un filo di trucco : la bellezza assoluta che mette tutti a tacere : Se c’è una donna bella in Italia, quella è Laura Chiatti. Bionda, occhi azzurri, lineamenti perfetti. Laura è un’attrice meravigliosa e donna in carriera. Ma al primo posto, per lei, c’è sempre la famiglia. Laura Chiatti, infatti, ha due figli – Enea e Pablo – e ama prendersi cura di loro e passare il tempo con loro. Enea e Pablo sono i figli che Laura Chiatti ha avuto da Marco Bocci, il collega che ha sposato nel 2014. Ma voi, l’avete mai vista ...

Predappio - tremila nostalgici sfilano nel paese di Mussolini. Anche l’Anpi in piazza : “Manifestazione illegale” : Hanno sfilato in 3mila lungo le strade di Predappio, comune sulle colline forlivesi che ha dato i natali a Benito Mussolini, nel corteo che ha celebrato l’anniversario della marcia su Roma che nel 1922 portò il fascismo al potere. Camicie nere, slogan e saluti romani davanti alla cripta del Duce, cartelloni e simboli di ispirazione nostalgica, ma Anche poesia, musica, una “tagliatella antifascista” e fiori sulla tomba di un ...

Tu Si Que Vales - Sabrina Ferilli a Maria De Filippi : “Ma che caz*** me ne frega”. Pubblico a bocca aperta : Sabrina Ferilli è molto apprezzata nel suo ruolo di giurata a Tu Si Que Vales: il programma del sabato sera di Canale 5 trova nella bella attrice una risorsa. Ironica e spontanea, è uno dei segreti del successo di questa edizione. E anche durante la puntata di sabato 26 ottobre, la Ferilli ha fatto rimanere conduttrice e Pubblico in studio a bocca aperta. Durante l’esibizione di un ragazzo con palo da pole dance e vasca da bagno, ...

“Ma che belli!”. Asia Argento - ecco Anna Lou e Nicola : tutti pazzi per la foto dei figli : L’ultimo anno di vita di Asia Argento è stato poco felice a causa del decesso del suo compagno Anthony Bourdain e delle accuse di molestie sessuali. Ora, il periodo più buio è stato messo alle spalle e l’attrice è pronta a rimettersi in gioco nel reality show ‘Pechino Express’. Qui gareggerà insieme a Vera Gemma formando la coppia ‘Le figlie d’Arte’. Prima di fiondarsi sul programma di Rai 2, la donna ha voluto soffermarsi sulla sua famiglia ...

Dritto e Rovescio - lite tra una nomade e Daniela Santanché : “Madre indegna - faremo un’interrogazione parlamentare”. E la rom : “Strega - i tuoi tre uomini sono morti” : sono di nuovo ospiti a Dritto e Rovescio su Rete4 la madre della ragazzina di 13 anni che aspetta un bambino da un rom e Daniela Santanché. La scorsa settimana, la donna aveva dato all’esponente di Fratelli d’Italia della “putt***” e ieri sera “la pitonessa” ha risposto: “Contro questa madre, indegna di essere madre, noi faremo una interrogazione parlamentare. Abbiamo chiesto perché i servizi sociali non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Ottobre : La “Manina” Decreto fisco bloccato dal no dei 5 stelle al mef sulla norma infilata in extremis che apre le casse degli aiuti per il terzo mondo ai fornitori della difesa : La manina Fondi della cooperazione a chi fa armi: scontro 5S-Pd Decreto fiscale – Una norma apre alle imprese della difesa i progetti allo sviluppo. Un aiuto al settore, che sta per perdere 700 milioni dello Stato di Luca De Carolise Carlo Di Foggia Il Riformatorio di Marco Travaglio Sopraffatti dalla cronaca, abbiamo trascurato l’evento destinato a terremotare l’editoria e la politica: il ritorno in Edicola, minacciato per il 29 ...