Italia Viva continua a crescere mentre i partiti di governo calano E allora che fare?

Sicilia - i renziani organizzano Italia Viva : “Non siamo il partito degli ex”. Ma hanno cambiato casacca più volte : da Cuffaro a Berlusconi : “Non siamo il partito degli ex”, assicura il consigliere regionale Siciliano Luca Sammartino, recordman di preferenze nell’isola e uomo di punta di Italia viva, la nuova creatura di Matteo Renzi. Nelle prossime ore, all’Assemblea regionale Siciliana nascerà anche il gruppo parlamentare dei renziani freschi di Leopolda. Un gruppo di quattro consiglieri intanto, poi si vedrà. “Perché attorno a noi la curiosità è tanta, da ogni parte”, assicura il ...

Ilva - Renzi : "Disgustato dalle polemiche. Mittal cerca un pretesto. Italia Viva pronta a tutto per salvare Taranto" : Matteo Renzi anche oggi è tornato sul problema dell'Ilva e l'annuncio fatto ieri da ArcelorMittal, che vuole recedere. Il leader di Italia Viva ha prima di tutto ricordato quanto ha fatto da Premier negli anni passati per salvare l'impianto di Taranto, trovandosi a combattere anche con i suoi stessi compagni di partito del PD:"Per tenere aperta Ilva ho firmato dodici decreti, raccolto insulti dei miei ex compagni di partito che mi hanno ...

Gregorio De Falco vicino a Matteo Renzi : "Per ora non passo a Italia Viva - ma in futuro non è escluso" : Gregorio De Falco è pronto a salpare per nuovi porti. Il comandante della capitaneria di porto di Livorno parla già di un possibile futuro a fianco del meno nuovo Matteo Renzi. De Falco, diventato famoso ai tempi del naufragio della Costa Concordia per aver intimato a Schettino di tornare a bordo, d

Finanziamento illecito - processo in vista per Centemero (Lega) e Bonifazi (Italia Viva) : Notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari ai due politici. Si conclude l’ultimo fascicolo nato dalla maxi inchiesta sul Nuovo Stadio della Roma. I pm di Roma contestano di aver ottenuto erogazioni dall’imprenditore capitolino Luca Parnasi

Ilva - ci pensa Matteo Renzi : il leader di Italia Viva ripropone la cordata Arvedi - Jindal - Delfin e CDP : Matteo Renzi è il vero manovratore di questo governo. Anche il caso ex Ilva potrebbe comprendere il suo zampino. Dopo l'addio di ArcelorMittal allo stabilimento di Taranto, sul tavolo di Giuseppe Conte e, più in generale dei giallo-rossi, compare una patata assai bollente. Se il colosso industriale

Viva RaiPlay! - Fiorello è il direttore artistico della tv Italiana : ...

Sondaggi politici - centrodestra sfonda la soglia del 50% : nella maggioranza solo Italia Viva cresce : La Lega di Matteo Salvini si conferma ancora una volta il primo partito, distanziando tutte le altre forze politiche: tocca il 34,1% e arriva al suo massimo storico. In caduta libera le forze di maggioranza, con il Movimento Cinque Stelle che perde quasi due punti percentuali: nel governo, Italia Viva è l'unico a crescere. Questa la fotografia dello scenario elettorale realizzato da Swg per Tg La7.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Swg - crolla il Movimento 5 Stelle - Italia Viva al 6% : Sondaggi elettorali Swg, crolla il Movimento 5 Stelle, Italia Viva al 6% Brutte notizie per la maggioranza giallo-rossa dagli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per La7. Gli effetti dell’elezione umbra si fanno sentire finalmente anche per la casa di Sondaggi triestina. I due principali partiti della coalizione di governo perdono terreno, ma è soprattutto il Movimento 5 Stelle a subire un crollo e a scendere per la prima volta al ...

Ex Ilva : Italia Viva ha chiesto a Fico informativa urgente governo : Roma, (Adnkronos) – Italia Viva ha chiesto al presidente della Camera un’informativa urgente del governo sulla vicenda Arcelor Mittal. Si apprende da fonti parlamentari. L'articolo Ex Ilva: Italia Viva ha chiesto a Fico informativa urgente governo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ex Ilva - Lega e Fi : “Conte riferisca sull’addio di ArcelorMittal”. Calenda : “Pd - M5s e Italia Viva irresponsabili per giochini da quattro soldi” : L’addio di ArcelorMittal agli impianti dell’ex Ilva, che metterebbe a rischio oltre 10mila posti di lavoro, entra prepotentemente nel dibattito politico viste le ragioni esposte dall’acquirente nel comunicare la riconsegna delle chiavi delle acciaierie. Ovvero, la mancanza dello scudo penale e, in secondo luogo, il rischio di spegnimento dell’altoforno 2 e la crisi del mercato dell’acciaio. Da parte della Lega e di ...

Carta d’identità per registrarsi sui social - ecco la proposta di Italia Viva : Carta d’identità per registrarsi sui social, ecco la proposta di Italia Viva registrarsi sui social network sarà possibile solo presentando una Carta d’identità: si potrà utilizzare il nickname che si vuole – quella scelta sarà rispettata – ma l’iscrizione potrà avvenire solamente tramite documento identificativo. È questo lo scenario che Italia Viva vorrebbe realizzare, su proposta dell’esponente Luigi Marattin, che ha fatto suo un ...

Mafia - arrestato il collaboratore della deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero : gravissime accuse : Era diventato assistente parlamentare della deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero, ex LeU, per poter entrare liberamente nelle carceri Italiane e incontrare i detenuti di Cosa Nostra. Con questa accusa i pm della Dda di Palermo hanno fatto arrestare Antonello Nicosia, 48enne esponente radica

Mafia - collaboratore di una deputata di Italia Viva. “Faceva da tramite tra i boss al 41 bis e le cosche. Definiva Messina Denaro il ‘nostro primo ministro’” : Definiva Matteo Messina Denaro, l’imprendibile boss di Castelvetrano, “il primo ministro”. E attraversando la strada che conduce all’aeroporto di Palermo, dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, diceva “È stato un incidente sul lavoro”. E ancora: “All’aeroporto bisogna cambiare il nome. Non va bene Falcone e Borsellino. Perché dobbiamo arriminare (continuare a vedere, ndr) sempre la stessa merda”. ...