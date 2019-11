Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) L’8 novembre glie quelliscuolescenderanno ininsieme per chiedere investimenti in scuola, università e ricerca, per ilgarantito. Una protesta, nata da Link Coordinamentoo e Uds, che sarà in prima battuta legata al tema della residenzaa.stato attuale, in tutta Italia siamo arrivati a oltre 20mila idonei non beneficiari di posto letto,e studentesse aventiche si ritrovano senza unggio. “Se nelle ultime settimane – spiega Camilla Guarino, coordinatrice di Link coordinamentoo – abbiamo denunciato lo stato allarmante in cui versa ilnel Paese, con oltre il 57% degli idonei che non riesce ad accedere in residenza, dall’altro ci stiamo mobilitando da Nord a Sud per chiedere borse diggi per tutti, di fronte a una ...

raicinque : A trent'anni dalla sua caduta “Die Mauer - Il Muro” racconta una storia che parla di violenza e dittature ma allo s… - fattoquotidiano : Diritto allo studio, studenti universitari e delle superiori scendono in piazza: “Troppi aventi diritto senza allog… - Mediaonweb : Sentire @MassimGiannini dire a @OttoemezzoTW qualcosa del tipo 'per 25 anni i lavoratori hanno dovuto barattare il… -