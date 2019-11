Come calibrare touch screen Android

Fonte : chimerarevo

(Di giovedì 7 novembre 2019) Da qualche giorno vi siete accorti che il display del vostro dispositivonon riesce a riconoscere i tocchi in modo preciso. Prima di giungere alla conclusione che si tratta di un problema hardware, vi leggi di più...

sandrarouge68 : RT @liviagiacomini: Per chi costruisce spettrometri didattici con cd spellati da anni (come me): alla #sons2019 ho visto calibrare lo stru… - liviagiacomini : Per chi costruisce spettrometri didattici con cd spellati da anni (come me): alla #sons2019 ho visto calibrare lo… - gemixadm : Come calibrare il piatto di stampa della Elegoo Mars -