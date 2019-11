Autotrasporto | ecco le quote 2020 | le modalità di pagamento e le scadenze

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 7 novembre 2019) Leggioggi, al fine di informare gli addetti del settore, pubblica la delibera n. 6 del 16 ottobre 2019, che si riporta sotto estesa, è stata determinata, per l’anno, la misura del contributo annuale che le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori devono corrispondere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 della legge n. 298 del 1974. Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso l’apposito applicativo “” del Portale dell’Albo degli autotrasportatori raggiungibile all’indirizzo www.albo.it. A tal fine è necessario quindi collegarsi al Portale dell’Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l’importo specifico da versare, procedere al. Dal 4 novembre 2019 e fino al 31 dicembre 2019 si può pagare la quotae lerelative agli anni precedenti, eventualmente non pagate, utilizzando ...

