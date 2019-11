Università | in Italia è boom di lauree online

Tra le 100 giovani Università migliori al mondo - quattro sono italiane : (illustrazione: Getty Images) Nature Index ha appena reso pubblica la sua ultima classifica delle 100 giovani università migliori al mondo. A primeggiare sono gli istituti asiatici (cinesi, indiani e sud-coreani), che non solo sono numerosi ma si aggiudicano la testa della classifica per produttività. E l’Italia? C’è, con quattro dei suoi fiori all’occhiello under 50 anni: la Scuola internazionale superiore di studi avanzati ...

Pesaro - Pd-M5s collaborano in Comune : il sindaco Ricci dà la delega all’Università alla capogruppo pentastellata. Primo caso in Italia : Matteo Ricci siede sulla poltrona di sindaco, Francesca Frenquellucci è la capogruppo M5s e si accomoda tra i banchi dell’opposizione. Eppure da oggi collaboreranno. Il Primo cittadino di Pesaro, eletto con il Pd ed ex responsabile Enti locali del partito, ha deciso di assegnare proprio a lei la delega a ‘Università e Pesaro Studi’. Un passo importante, non solo in chiave comunale. “Abbiamo avviato una collaborazione con ...

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (4) : (AdnKronos) - Coinvolgendo oltre mille persone, la ricerca ha analizzato la percezione del rischio riguardo ai cambiamenti climatici e la disponibilità dei cittadini a un impegno economico per un utilizzo consapevole del suolo. Cento soluzioni condivise sono state individuate per affrontare la sfida

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (2) : (AdnKronos) - Il libro, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, delle istituzioni e degli esperti del mondo accademico e ecclesiastico, verrà distribuito gratuitamente nelle scuole e proposto come supporto per chiunque abbia il compito di agire nel settor

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (3) : (AdnKronos) - A parlare della ricerca di un’etica condivisa dopo l’Enciclica Laudato Si’ saranno Antonio Ballarin Denti, presidente Comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica e Leonardo Salvemini, pr

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Proteggere il pianeta e un piano per l'adattamento climatico dei laghi italiani. Per questo due istituzioni, L'Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, hanno promosso insieme l’evento 'Sviluppo umano e Ambiente. Research

Giuseppe Mancia - uno tra i migliori scienziati italiani al mondo : “Aboliamo i concorsi universitari” : Il professor Giuseppe Mancia, 79 anni, emerito dell’Università Milano Bicocca, medico cardiovascolare, è il primo degli italiani, il numero 246 al mondo: la classifica è stata redatta dalla rivista scientifica Plos Biology. In un’intervista a “La Repubblica”, lo scienziato spiega l’importanza della ricerca: “Se vuoi misurare il valore di uno scienziato ti devi affidare al numero dei suoi lavori, alle citazioni ...

L’Università di Genova è il primo Ateneo italiano a firmare la lettera d’intenti sull’emergenza climatica ed ecologica : L’Università di Genova ha aderito alla manifestazione “Fridays for Future” del prossimo 27 settembre, concedendo il patrocinio all’iniziativa. L’attività dell’Ateneo nel contrasto all’emergenza climatica ed ecologica non si ferma qui ma si concretizza in 2 azioni positive: l’adesione a “The Sustainable Development Goals (SDG) Accord”, iniziativa di dichiarazione dell’emergenza climatica (www.sdgaccord.org/climateletter), coordinata dalla ...

Università : Cattolica prima in Italia per presenza attiva di aziende nei campus : Milano, 19 set. (AdnKronos) - L’Università Cattolica ottiene per il secondo anno consecutivo la prima posizione in Italia per la presenza attiva di aziende nei campus universitari, guadagnando 12 posizioni rispetto allo scorso anno. Sono i dati emersi da due degli indicatori che compongono il Gradua

Università/ Feudatari e cupole? Troppe falsità sulla ricerca italiana : L'UNIVERSITÀ italiana è certamente migliorabile, ma è una realtà dove il merito vince ancora. L'autore risponde all'articolo di Giambattista Scirè

Università - quanto costa (e quanto rende) una laurea in Italia : Per l’Ocse il rendimento netto di un titolo terziario rispetto al diploma è di 190mila dollari per gli uomini e 154mila per le donne. Peggio di noi solo Belgio, Lettonia ed Estonia

Migliori Università del mondo 2019 : classifica e quali sono le italiane : Migliori università del mondo 2019: classifica e quali sono le italiane Il Times Higher Education ha stilato la classifica delle Migliori università del mondo. Tra le 200 classificate, l’Italia può contare su pochi Atenei di punta, che però non rientrano neppure nella top 100. Scendendo invece sotto i 200 troviamo altri istituti, per un totale di 45 università italiane. La classifica è stata stilata secondo definiti parametri e punteggi che ...

Università - tre atenei italiani nella top 200 mondiale. Domina Oxford - sorpresa Iran e Brasile : La consueta valutazione annuale delle migliori Università premia l'Italia che avanza con tre atenei nella top 200 a livello mondiale con la Scuola Superiore Sant'Anna e la Normale di Pisa, oltre all'Università di Bologna. nella classifica generale si conferma il primato di Oxford e vede la forte ascesa degli atenei asiatici, in particolare dell'Iran, e del Sudamerica, con il Brasile.Continua a leggere

Tre Università italiane sono tra i migliori 200 atenei al mondo : L’università italiana fa passi avanti. La Scuola Superiore Sant’Anna, la Normale e l’ Alma Mater Studiorum di Bologna guadagnano posizioni tra le migliori 200 università del mondo. E si confermano sul podio degli atenei italiani. A certificarlo è l’edizone 220 della prestigiosa classifica Times Higher Education World University Rankings. I due atenei pisani sono saliti rispettivamente di 4 ...