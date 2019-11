Super Smash Bros Ultimate – Mr Sakurai presenta Terry Bogard

Super Smash Bros. Ultimate - un leak potrebbe aver svelato l'arrivo dei personaggi di Doom e Super Mario RPG : Mentre Terry Bogard verrà presentato domani attraverso una diretta streaming dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, è stato confermato che Nintendo continuerà a supportare il gioco pubblicando ulteriori combattenti. Attraverso un leak però, sembra siano stati scoperti i prossimi personaggi che potrebbero venire inseriti all'interno del Fighters Pass.Recentemente infatti è trapelato un video di Super Smash Bros. Ultimate che presenta alcuni dei ...

Il director di Super Smash Bros. Ultimate presenterà domani il personaggio di Terry Bogard in una diretta streaming : Gli appassionati del picchiaduro di Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate, stanno per ricevere i dettagli sul nuovo personaggio in arrivo nel roster del gioco.Nintendo, infatti, ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale che per domani, 6 novembre, è in programma una diretta streaming nella quale verrà presentato il personaggio di Terry Bogard, in arrivo dalla serie Fatal Fury.Il director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro ...

Super Smash Bros. Ultimate meglio di Street Fighter II e diventa il picchiaduro più venduto di sempre : A quanto pare Super Smash Bros. Ultimate è stato un enorme successo per Nintendo. Il popolare titolo picchiaduro crossover che ha portato molti dei franchise preferiti dai fan dell'azienda sul ring per duellare, ha raggiunto un importante traguardo.Lo sviluppatore giapponese è stato premiato per i suoi sforzi, poiché il suo titolo esclusivo per Switch è diventato un fenomeno culturale ed è balzato in cima alle classifiche dei giochi di ...

Super Smash Bros. Ultimate : Katsuhiro Harada dà ironicamente del "terrorista" a chi continua a richiedere nuovi personaggi : Katsuhiro Harada ha ironicamente dato del "terrorista" a chi continua a richiedere incessantemente nuovi personaggi all'interno di Super Smash Bros. Ultimate. I due tweet pubblicati dal director della serie Tekken rivelano un Harada decisamente esasperato per la situazione, tanto da spingerlo a minacciare di parlare con Masahiro Sakurai, il director di Ultimate."Siete degli spammer. Parlerò con il signor Sakurai e il team di sviluppo di Bandai ...

Blizzard vorrebbe vedere i personaggi di Overwatch in Super Smash Bros. Ultimate : Con Overwatch che uscirà su Switch a breve, i fan iniziano a richiedere la presenza di personaggi come Pharah e Mercy in Super Smash Bros. Ultimate. Ma Blizzard stessa, in primis, vorrebbe l'introduzione degli eroi nel picchiaduro.In un'intervista con IGN, a Jeff Kaplan di Blizzard è stato chiesto quale personaggio di Overwatch vorrebbe vedere in Smash, e ha risposto "Al team di Smash Brothers, qualunque personaggio tu voglia, li adoriamo tutti. ...

Gli eroi di Overwatch nel roster di Super Smash Bros. Ultimate? Ecco cosa ne pensa Blizzard : Nei mesi passati uno dei rumor relativi a Super Smash Bros. Ultimate che circolava in rete affermava che il quarto personaggio DLC sarebbe stata Tracer di Overwatch. Con il senno di poi, si trattò di un rumor infondato, visto che al suo posto arriverà Terry Bogard di Fatal Fury. Eppure sono tantissimi i fan del picchiaduro di casa Nintendo a cui piacerebbe menare le mani nei panni di una delle icone di Overwatch. Un argomento di cui i producer ...

Super Smash Bros. Ultimate : il prossimo personaggio potrebbe essere il protagonista di Tales of Symphonia? : Recentemente in Super Smash Bros. Ultimate è stato annunciato il quarto combattente che entrerà a far parte del già ampio roster di gioco, ovvero Terry Bogard. Il quarto personaggio sarà rilasciato a novembre attraverso il Fighter Pass, ma attualmente Nintendo non ha ancora pubblicato nessun indizio su chi possa essere invece il quinto ed ultimo personaggio, ma grazie ad un recente tweet di un famoso doppiatore, molti fan del picchiaduro della ...

Super Smash Bros. Ultimate è stato l'ultimo progetto assegnato a Masahiro Sakurai da Satoru Iwata poco prima di morire : Durante il Tokyo Game Show che si sta tenendo in questi giorni, il director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, ha ricevuto una serie di premi per il suo picchiaduro.Sakurai ha tenuto un breve discorso per ringraziare tutti, ma ha commosso il pubblico quando ha svelato il motivo del suo continuo lavoro sul gioco. "Sono molto grato di ricevere questi premi oggi e sono felice di sapere che Super Smash Bros. Ultimate sia il gioco più ...

Super Smash Bros. Ultimate : annunciato un portale dedicato ai tornei : Da oggi i giocatori avranno sempre più possibilità di gareggiare ai tornei. E' stato infatti annunciato un nuovo portale per trovare tornei, e un nuovo circuito competitivo con anche una tappa in Italia. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: I giocatori di Super Smash Bros. Ultimate di tutti i livelli di abilità possono accedere al nuovo portale tornei Super Smash Bros. Ultimate di Nintendo of Europe per ...