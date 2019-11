Sky | De Laurentiis sta consultando i suoi legali

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Dopo l’ammutinamento dei calciatori che hanno interrotto il ritiro imposto dal presidente De, si attendono ora i risvolti che prenderà al situazione. Si attende la reazione della società che di fato ha preso atto dell’interruzione del ritiro, ma non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Aggiornamenti sul fronte Decarrivano invece da Sky «Il presidente è sempre all’Hotel Vesuvio e non ha preso sicuramente bene la reazione dei calciatori, am non ha ancora parlato. Intanto ha ha sentito dirigenti e, perché c’è da prendere una decisione e rispondere al loro comportamento, ma Devuole fare la cosa giusta» L'articolo Sky: DestailNapolista.

