Potenza | muore in ospedale col bimbo che ha in grembo | per Sandra disposta l’autopsia

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La Procura della Repubblica diha disposto il sequestro della salma e l'autopsia sul corpo diMasino, la donna di 37 anni deceduta lunedì insieme alche aveva inall'“San Carlo” del capoluogo lucano dove si era presentata con dolori alla pancia e aveva scoperto che il piccolo era già morto.

LimeMagazineU : Dramma a Potenza, in ospedale con dolori: 37enne incinta muore insieme al bimbo che ha in grembo… - robexdj : Potenza, al San Carlo donna muore di parto insieme al figlio - badicea : Dramma a Potenza, in ospedale con dolori: 37enne incinta muore insieme al bimbo che ha in grembo -