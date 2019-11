Partinico | scoperto furbetto del Reddito di cittadinanza | lavorava in nero in un panificio

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un altrodeldiè statoin provincia di Palermo, questa colta a. Un uomo chedentro uninpercepiva l’assegno deldied è stato denunciato. Si tratta di un uomo di 38 anni che abita a. Ora dovrà rispondere di una denuncia della Guardia di Finanza per violazione della normativa suldi. Al 38 enne è stata anche sequestrata la carta del rdc che utilizzava per fare la spesa. All’interno del, inoltre, sono stati trovati altri lavoratori senza regolare contratto. Per l’attività commerciale oltre la proposta di chiusura in attesa della regolarizzazione sono stati accertati dai militari ricavi non dichiarati ai fini dell’imposta sulper un importo di oltre 275.000 euro ed un’evasione all’Iva per oltre 15.000 euro. Intanto dall’INPS ...

