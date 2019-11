Motomondiale | Mondiale 2020 | tornano le wild card in Moto2 e vi saranno i rookie nei test

Come Marco Simoncelli. Tragedia nel Motomondiale - pilota muore durante la gara : “Siamo sotto choc” : Un altro lutto nel mondo del motociclismo. Il 20enne pilota indonesiano Afridza Munandar è morto in seguito a un incidente di cui è stato vittima sul circuito di Sepang, in Malesia, durante la prova malese della Idemitsu Asia Talent Cup. Il pilota è rimasto coinvolto in una caduta alla curva 10 nel corso del primo giro, Munandar è stato subito soccorso dai medici del circuito e, vista la gravità della situazione, è stato trasferito all’ospedale ...

Motomondiale - GP Malesia 2019 : calendario e orari del fine settimana. Programmazione tv Sky e TV8 : La stagione 2019 del Motomondiale è ormai agli sgoccioli, si chiude questo weekend il trittico in oriente con il Gran Premio della Malesia, 18esimo e penultimo round. Marc Marquez sembra ormai davvero inarrestabile e dopo la conquista del suo ottavo titolo vuole estendere il suo dominio anche a Sepang, Lorenzo Dalla Porta sarà al via del suo primo evento da campione del mondo mentre in Moto2 la sfida è ancora piuttosto incerta, anche se lo ...

Motomondiale : Gp Australia. Marquez vince davanti a Crutchlow e Miller : Marc Marquez conquista la vittoria al Gran Premio d'Australia. Il pilota campione del mondo vince la gara di Phillip Island

Motomondiale : otto anni senza Marco Simoncelli - il pilota che aveva nelle emozioni i suoi numeri : “Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera“. Era questo Marco Simoncelli, che in quella mattina triste e amara di otto anni fa a Sepang (Malesia) ha deciso di correre altrove, in spazi ben più ampi e con ben altra compagnia. A 24 anni, il Sic, come lo chiamavano tutti, ha visto concludere la sua avventura, lasciando un vuoto importante. Con la sua ...

Motomondiale - orari e tv GP Australia 2019 : palinsesto Sky e TV8 - dirette - differite e repliche : Terminato il round di Motegi è già tempo di pensare verso il GP d’Australia 2019 del Motomondiale, seconda gara del trittico extraeuropeo e nuovo fine settimana in condivisione con la Formula 1. Il terzultimo round del calendario 2019 si svolgerà a Phillip Island, uno dei tracciati più amati da tutti i piloti, ma ci sono due motivi per il quale è necessario prestare particolarmente attenzione al programma: il primo è chiaramente il fuso ...

Che cosa resta del Motomondiale : Che cosa resta del motomondiale ce lo rivela ancora una volta Marc Marquez in un impeto di ingordigia: “È il momento di spingere per altri traguardi. Ci sono ancora in palio i titoli costruttori e quello del team. E voglio aiutare a vincerli”. In queste parole c’è tutta la fenomenologia dell’essere

MotoGp – Ducati - Petrucci motivato : “Motegi meglio di Buriram - voglio il podio nel Motomondiale” : Danilo Petrucci motivato in vista del Gp del Giappone: il pilota Ducati vuole concludere la stagione sul podio del Motomondiale Nonostante il Gp della Thailandia abbia dato il titolo a Marc Marquez, che ormai da tempo era solo questione di pura matematica, in casa Ducati la stagione non può dirsi conclusa. Il titolo costruttori è ancora in palio e i rispettivi piloti vogliono entrambi finire sul podio, nelle due posizioni rimaste. Lo ...

Motomondiale - GP Giappone 2019 : programma fine settimana - orari tv - palinsesto SKY e TV8 : Il circus del Motomondiale continua la trasferta asiatica ed è ormai entrato nella finestra conclusiva di quello che è stato un lungo e intenso campionato del mondo 2019. A dieci giorni dalla Thailandia infatti si vola verso Motegi, dove questo fine settimana è in programma il GP del Giappone. In MotoGP i giochi sono matematicamente chiusi lo scorso round a Buriram, quando Marc Marquez ha vinto in volata su Fabio Quartararo sigillando in tal ...

Motomondiale - il calendario si rinnova : dal 2022 si torna in Brasile : Motomondiale Gran Premio Brasile 2022. Il calendario del Motomondiale non è mai del tutto statico, ma spesso porta con sè interessanti modifiche per rendere sempre inalterato l’interesse degli appassionati. E così la Dorna, la società che gestisce la due ruote, è pronta a fare nuovamente tappa in Brasile, a distanza di 15 anni dall’ultima volta. […] L'articolo Motomondiale, il calendario si rinnova: dal 2022 si torna in Brasile ...

Marc Marquez ha vinto il Motomondiale : Ha vinto il Gran Premio di Thailandia ed è matematicamente campione a quattro gare dalla fine della stagione: è il suo ottavo titolo mondiale e il sesto in MotoGP

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez sta togliendo interesse al Motomondiale. Titolo mai in discussione - Campionati già scritti in partenza : Guadagnare punti su Andrea Dovizioso e chiudere i giochi. Marc Marquez in Thailandia, sede del quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, avrà il primo match point. Dopo aver ottenuto l’ottavo successo stagionale ad Aragon (Spagna) e il tredicesimo podio di quest’annata trionfale, l’asso della Honda si prepara a porre il suo sigillo. Si prefigura l’ottavo Titolo iridato per il campione nativo di Cervera che, senza se ...

Motomondiale - GP Thailandia 2019 : orari Sky e TV8 - palinsesto tv e programma : Siamo giunti al quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2019. Prende il via la lunga trasferta asiatica con il Gran Premio di Thailandia. Sul circuito di Buriram andrà in scena la seconda edizione di questa corsa che, rispetto ad un anno fa, non indirizzerà il campionato della MotoGP che è già ampiamente nelle mani di Marc Marquez che, dopo le vittorie di Misano ed Aragon ha ormai 100 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. Il weekend di ...

Motomondiale - lo Sky Racing Team VR46 svela i piani per il 2020 : Marini e Bezzecchi in Moto2 e Vietti e Migno in Moto3 : Giorno d’annunci ad Alcañiz (Spagna) per lo Sky Racing Team VR46. Attraverso un comunicato ufficiale la squadra gestita da Valentino Rossi ha annunciato i piloti che prenderanno parte ai Mondiali 2020 di Moto3 e di Moto2. Nella minima cilindrata la coppia sarà quella formata da Celestino Vietti e da Andrea Migno, mentre nella classe intermedia Marco Bezzecchi sarà il nuovo compagno di squadra di Luca Marini. Dopo gli addii di Dennis Foggia ...