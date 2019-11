Florida | la polizia ' interroga' Alexa | l' assistente Amazon testimone di un omicidio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) ", come è morta Sylvia Galva?". L'vocale dipotrebbe rappresentare la "chiave di volta" per risolvere un sospetto caso di femminicidio. Lo scorso luglio, la donna è stata trovata senza vita a Hallandale Beach (in). Si sospetta che ad ucciderla, al culmine di un litigio, sia stato il marito Adam Crespo (43 anni). Ora, gli inquirenti sperano che gli "smart speaker" presenti nell'abitazione abbiano registrato elementi utili. La morte di Sylvia Galva Sylvia Galva, 32 anni, è morta il 12 luglio scorso nella sua abitazione di Hallandale Beach, nella Contea di Broward, in. Una fiocina, con una lama lunga ben 15 cm, le ha trapassato lo stomaco ma, secondo il compagno Adam Reechard Crespo, si sarebbe trattato di un tragico incidente. L'uomo, infatti, si è sempre dichiarato innocente ed ha raccontato agli inquirenti che, dopo aver trascorso una serata fuori, ...

