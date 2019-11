“Bimbi vegani si può” | a Milano convegno per presentare un “manuale”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Bambini? Si può. Dare risposte fondate su basi scientifiche ai genitorio vegetariani che intendono estendere ai propri figli, in piena sicurezza, lo stesso regime alimentare. E’ l’obiettivo del manuale “Rapanello e cipollina – I bambini verdi”, a cura di medici esperti del settore (prof. Luca Bernardo, dott.ssa Lisa Mariotti, prof. Gian Vincenzo Zuccotti) con prefazione dell’on. Michela Vittoria Brambilla, che sarà presentato venerdì 8 novembre alle ore 10,30, all’hotel Nhow di, via Tortona 35, in occasione della 5.a edizione del“Hot topics in pediatria e neonatologia”. Saranno presenti, oltre all’on. Brambilla, gli autori: prof. Luca Bernardo, direttore Dipartimento Medicina dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva, direttore Pediatria P.O. Fatebenefratelli, direttore T.I.N e Pediatria P.O. Macedonio Melloni; prof. Gian Vincenzo Zuccotti, direttore ...

