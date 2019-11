Palinsesti Rai | festività 2019 2020

Strenne 2019/2020 : i Palinsesti delle principali reti Rai - dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 : Ma come, eravamo appena ieri col costume da bagno e già è arrivato Natale? Settanta giorni tondi tondi all'inizio delle festività che chiudono l'anno solare e, puntuali come un orologio svizzero, ecco pubblicate le Strenne, le tabelle che racchiudono l'offerta editoriale della Rai per il periodo che va dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Sotto l'albero addobbato, qualche novità e tante conferme, che ripercorriamo rete per rete. Rai 1, le ...