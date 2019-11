Non è la D’Urso | Mercedesz contro Eva Henger | «Mamma mi fai paura | e purtroppo a portare

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 5 novembre 2019) Live Non è la D’Urso,Eva: «mi fai, equesto schifo sei stata tu». Evaha lanciato accuse choc nei confronti di Lucas Perracchi, il fidanzato della figlia, dicendo che picchiava sua figlia. La scorsa settimana Lucas voleva affrontare Eva, ma lanon si era presentata. Durante la diretta di lunedì sera, Evac’è ma ha un faccia a faccia con la figlia. Si aprono le porte dell’ascensore di Live non è la D’Urso, Evaincontra la figliae non Lucas Perracchi, le due donne si abbracciano. Applausi del pubblico entrambe si commuovono e non riescono a parlare. «Ti prego dimmi perchè?per favore io voglio finirla qui con un abbraccio, è vero che abbiamo litigato ma lui non mi mena», ma Eva non ci pensa proprio a rimangiarsi quanto detto: «io lo so che forse non è ...

MediasetPlay : Questa sera a Live-Non è la d’Urso: @MARCOCARTA85 verrà intervistato in esclusiva da @carmelitadurso. Assolto per n… - stanzaselvaggia : Giletti e Floris stanno criticando chi porta in tv personaggi come Tony Colombo trattandoli come fenomeno trash e n… - Stefano_Lupus : RT @BrianoGianluca: Nel bunga bunga le ragazze erano completamente nude ed alcune (Barbara D’Urso, la Carfagna, la Yespica, la Belen Rodrig… -