Ladri svaligiano una casa | portano via gioielli e soldi ma restano fulminati dalla

Fonte : baritalianews

(Di martedì 5 novembre 2019) Duesono entratifinestra di una villa e hanno iniziato a svuotarla portando via tutto quello che ritenevano di valore. I due banditi si sono accorti che i padroni didormivano separatamente, lui a letto e lei sul divano e sono rimasti, in particolar modo attrattibellezza della proprietaria di, tanto che prima di fuggire con tutta la refurtiva le hanno voluto fare un regalo. Sul cellulare della donna hanno lasciato un sms in bozze con su scritto “Sei bellissima quando dormi….i”. ‘inaspettato episodio si è verificato in un piccolo paesino del vicentino. I duesono riusciti a forzare la finestra della villa e sono entrati nell’appartamento e con il massimo silenzio hanno portato tutto ciò che potevano rubare senza che i due proprietari si svegliassero. I due proprietari, solo il giorno dopo, si sono accorti ...

