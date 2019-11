Insigne | “Momento negativo | dobbiamo essere più cattivi e fare più gol”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “E’ periodo un po’ così, oraalzare la testa e lavorare”. E Lorenzo, al termine del pareggio con il Salisburgo, indica due vie: seguire Ancelotti edpiùin zona gol. “Sappiamo chedare continuità – dice a Sky Sport il capitano del Napoli – non possiamouna buona partita e una sotto tono.giocare come stasera e prima o poi la fortuna girerà. Stasera ci abbiamo provato in tutti modi, come con l’Atalanta facciamo grandi prestazioni e non i gol.piùsotto porta equalche gol in più. Stasera c’è stata la risposta del gruppo, siamo stati uniti. Merito del mister che ci fa stare tranquilli e non ci mette tanta pressione. Non stiamo in un buon momento, mareagire. Se pensiamo inva a nostro discapito.solo seguire il mister ...

