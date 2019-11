Esplode una cascina | morti due vigili del fuoco vicino ad Alessandria

Alessandria - Esplode una cascina : morti due vigili del fuoco - un ferito : Alessandria - Sono due i vigili del fuoco morti nell'esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria. Mentre un altro è stato ritrovato vivo, ferito a una gamba ma fuori...

Trame Il Commissario Montalbano del 4 novembre : una bomba Esplode in un magazzino : Il Commissario Montalbano tornerà oggi 4 novembre per una nuova avvincente puntata, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. La replica in questione, relativa a un episodio trasmesso in prima tv il 22 aprile del 2013, si intitolerà "Il gioco degli specchi" e si concentrerà sulle indagini che Salvo eseguirà dopo l'esplosione di una bomba rudimentale davanti a un magazzino. I sospetti iniziali faranno pensare a una minaccia, ma il personaggio ...

Il Segreto - spoiler dal 4 al 10 novembre : alle nozze del Mesia Esplode una bomba : Gli spoiler della famosa telenovela spagnola Il Segreto riservano novità interessanti per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a domenica 10 novembre, Severo vorrà approfittare del matrimonio tra Maria Elena e Fernando per vendicarsi di Francisca Montenegro. Frattanto Maria rivelerà a suo nonno di essere invidiosa di Fernando....Continua a leggere

54 anni fa usciva My Generation degli Who - una dinamite pronta ad Esplodere in televisione : Dal titolo profetico, My Generation degli Who era già un inno generazionale che rompeva le corde, le righe, gli schemi e i timpani. Era qualcosa di diverso, talmente eterogeneo rispetto a quanto girava nelle radio che divenne addirittura una sorta di manifesto del movimento mod nato in Gran Bretagna sul finire degli anni '50. Se tutti conosciamo gli Who, tutti pensiamo a Keith Moon, la vera anima della band che ancora oggi, con non poche ...

Napoli - ordigno Esplode davanti nota cioccolateria a Mergellina. In azione due ragazzi di 12 e 17 anni. Hanno filmato il raid : «Una bravata» : Questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Giordano Bruno a Napoli, zona Mergellina, ignoti Hanno fatto esplodere un ordigno artigianale (forse un grosso petardo) davanti ad una nota...

Asti - ordigno Esplode vicino al tribunale. Cartello con minacce a quattro magistrati : “Vi faremo morire tutti” : Un ordigno, molto probabilmente una bomba carta, è esplosa vicino a un ingresso secondario del palazzo di giustizia di Asti nelle prime ore di oggi, 7 ottobre, in un angolo al riparo dalle telecamere della videosorveglianza. Poco distante di lì c’era un Cartello rivolto a quattro magistrati: “Vi faremo morire tutti”. “Si è trattato di un gesto dimostrativo che non ha provocato danni”, ha dichiarato Giancarlo Girolami, presidente del tribunale ...

Prima le scintille - poi lo scoppio : lavatrice Esplode in casa - ferita una ragazza : La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato all'esplosione dell'elettrodomestico. E' successo nella serata di...

Si addormenta ascoltando la musica ma lo smartphone Esplode : morta una 14enne. Il cellulare era collegato alla presa di corrente : Una studentessa di 14 anni è morta dopo che il suo smartphone in carica è esploso sul cuscino mentre dormiva. Alua Asetkyzy Abzalbek è andata a letto ascoltando musica nella sua...

Paura a Bibbona - Esplode una palazzina : gravi mamma - papà e figlio di 14 anni : Paura a La California, frazione di Bibbona, in provincia di Livorno: un incendio è scoppiato al primo piano di una palazzina in via Ederla provocando il ferimento di 3 persone, mamma, papà e figlio di 14 anni, tutti in gravi condizioni. L'esplosione, che ha scoperchiato il tetto dell'abitazione, sarebbe dovuta ad una fuga di gas, ma indagini sono in corso per confermare le cause della deflagrazione.Continua a leggere

Incendio in una fabbrica chimica - Esplode una cisterna e piomba sulle auto : feriti due pompieri : Un’esplosione avvenuta in una fabbrica chimica all’estrema periferia asiatica di Istanbul, nel distretto di Tuzla, ha provocato il ferimento di due vigili del fuoco, che si erano recati sul posto per intervenire nello spegnimento di un precedente Incendio. I pompieri sono stati colpiti da un serbatoio di metallo schizzato in aria a seguito dello scoppio. Le drammatiche e spettacolari immagini sono state diffuse nelle scorse ore dalle tv locali. ...