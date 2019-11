Calcio : assessore Verona - 'chiusura settore Est - provvedimento scandaloso' (2) : (Adnkronos) - "Il risultato è che si dovrà spiegare ai tanti tifosi, giovani, anziani e disabili, che non potranno andare a seguire la partita della propri squadra per una evidente ingiustizia, in cui si colpisce in maniera indiscriminata, per non essere stati in grado di individuare i pochi respons

Calcio : assessore Verona - ‘chiusura settore Est - provvedimento scandaloso’ (2) : (Adnkronos) – “Il risultato è che si dovrà spiegare ai tanti tifosi, giovani, anziani e disabili, che non potranno andare a seguire la partita della propri squadra per una evidente ingiustizia, in cui si colpisce in maniera indiscriminata, per non essere stati in grado di individuare i pochi responsabili. Una cosa assolutamente inaccettabile per Verona e per lo sport italiano, un precedente pericoloso che espone tifo e società ...