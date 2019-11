Bari | minacce ai giocatori | assolti gli ex capi ultrà DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019)“perché il fatto non sussiste” al termine di uno dei processi baresi legali al calcio scommesse. E’ questa la decisione nei confronti dei tredelAlberto Savarese detto ‘Il parigino’, Roberto Sblendorio e Raffaele Loiacono, accusati di violenza privata aggravata. I tre imputati, difesi dall’avvocato Gaetano Sassanelli, erano accusati di aver minacciato alcunidelper indurli a perdere due partite del campionato di serie A 2010-2011 (Cesena-del 17 aprile 2011, finita 1-0, e-Sampdoria del 24 aprile 2011, finita 0-1, che segnò la retrocessione matematica dei biancorossi) per fare soldi con le scommesse. Stando alle indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Giuseppe Dentamaro, sarebbero stati pronti a scatenare scontri con glidel Foggia, avrebbero covato propositi ritorsivi nei confronti di ...

LaGazzettaWeb : Calcioscommesse, minacce ai giocatori del Bari: assolti ex capi ultras - PugliaStream : Minacce ai giocatori del Bariassolti tre ex capi ultrà - corrmezzogiorno : #Bari Minacce ai giocatori del Bari assolti tre ex capi ultrà -