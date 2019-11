Speciale Transito di Mercurio | doppio appuntamento con l’astronomia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019)di. Domenica e Lunedìcon l’Astronomia. Domenica 10 novembre, dalle ore 10:30 alle 12:30, il Gruppo Astrofili Palidoro presenta “Sistema Solare per tutti”, una mattinata all’insegna della comprensione del nostro “vicinato”, composto da sfere di diversa natura e dimensione che si chiamano pianeti. Il piccolo Liam Ferretti terrà una conferenza sul Sistema Solare, per questo l’incontro è rivolto soprattutto ai bambini. A seguire si potrà osservare il Sole con i telescopi. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, si terrà presso la Casa della Partecipazione a Maccarese (via del Buttero). L’ingresso è gratuito. Lunedì 11 novembre dalle ore 13.30:di(Diretta Web). Trasmissione in diretta sulla pagina Gruppo Astrofili Palidoro del raro fenomeno deldidavanti al Sole. In caso di maltempo la ...

