Melissa Satta su Boateng non dirò mai di chi è stata la colpa

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 4 novembre 2019)ospite a “Verissimo” parla della crisi che ha avuto con il maritoe durante l’intervista con la Toffanin dice: «La crisi? Nonmai di chi è la». Risale a un anno fa la crisi con Kevin Prince, ma oggivuole lasciarsi tutto alle spalle. A “Verissimo” racconta di avere avuto come priorità sempre l’interesse del suo bambino. «Sono una persona molto riservata, ci sono delle cose che mi piace tenere per me e io voluto proteggere mio figlio». La showgirl ha scelto Silvia Toffanin per parlare per la prima volta del periodo difficile vissuto con il marito. «Non è mai bello quando finisce un amore. Non esiste la famiglia perfetta, al giorno d’oggi tutti si lasciano con molta facilità. Noi abbiamo bruciato tante tappe nonmai cosa è successo e di chi è, in una relazione in primis faccio un mea culpa». Prendendo come ...

MediasetPlay : Pausa pranzo? È il momento giusto per una romantica clip di #Verissimo! ?? Ripercorriamo insieme le tappe dell'amor… - zazoomnews : Melissa Satta su Boateng a Verissimo: «La crisi? Non dirò mai di chi è la colpa» - #Melissa #Satta #Boateng… - zazoomblog : Melissa Satta su Boateng a Verissimo: «La crisi? Non dirò mai di chi è la colpa» - #Melissa #Satta #Boateng… -