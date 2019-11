Letizia di Spagna sfida Barcellona in rosso ed è un trionfo

Fonte : dilei

(Di lunedì 4 novembre 2019)die suo marito Felipe si sono recati acon le figlie Leonor e Sofia per la consegna dei premi, Princesa de Girona, un evento delicato che coinvolge la Famiglia Reale in una serie di impegni istituzionali. L’appuntamento quest’anno è particolarmente importante, non solo per la delicata situazione politica in Catalogna, ma anche perché è il primo viaggio ufficiale di Leonor, che ha appena compiuto 14 anni, in quanto Principessa delle Asturie. Fino all’ultimo momento, però, la presenza delle figlie della augusta coppia era incerta, proprio per motivi di sicurezza. Ma la loro partecipazione alla cerimonia si è rivelata fondamentale, dunque le ragazze hanno seguito mamma e papà.ha voluto dare il meglio di sé, scegliendo il colore che la valorizza di più: il. La Sovrana ha dunque incantatocol suo primo outfit, un tailleur ...

__kiiaraa__ : RT @VanityFairIt: Di Meghan e Harry o William e Kate sappiamo tutto, forse anche troppo. Ma qualcuno sa come si sono incontrati il principe… - VanityFairIt : Di Meghan e Harry o William e Kate sappiamo tutto, forse anche troppo. Ma qualcuno sa come si sono incontrati il pr… - IOdonna : Il royal look della settimana: da Elisabetta del Belgio a Letizia di Spagna -