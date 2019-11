Allerta Arancione in 3 Regioni 5 Novembre 2019

Allerta Meteo Campania : criticità arancione - Unisannio sospende le attività didattiche : A seguito dell’ordinanza del sindaco di Benevento, riguardante la chiusura precauzionale delle scuole cittadine per Allerta Meteo, nella giornata di domani, il rettore dell’Università degli Studi del Sannio ha disposto la sospensione delle attività didattiche dell’ateneo. Gli uffici amministrativi, invece, saranno regolarmente aperti. Con lo stesso provvedimento il primo cittadino di Benevento ha disposto anche la chiusura dei ...

Allerta Meteo Campania : domani rischio idrogeologico - criticità “arancione” : La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo con criticità arancione a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore. Sulla gran parte del territorio si prevedono precipitazioni e temporali che potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso e quindi a “instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ...

Maltempo Avellino : Allerta Arancione per la giornata di domani : Avellino domani potrebbe affrontare una nuova giornata di disagi legati al Maltempo, ma la macchina amministrativa è già pronta: “E’ prevista una criticità arancione. domani mattina convocheremo il Coc“, spiega il sindaco Gianluca Festa, che sottolinea: “Siamo abituati ad affrontare anche queste emergenze, è chiaro che ci sono sempre disagi in queste occasioni, ma la macchina comunale parte anche di concerto con i Vigili ...

Maltempo - oggi Allerta Arancione in Emilia Romagna e Calabria : Ancora allerta Maltempo sull'Italia: è arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria, come fa sapere la Protezione Civile. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania, già colpita da forti piogge ieri. Scuole chiuse nel Salernitano. Ma l’attenzione rimane alta anche sul territorio ligure dove già ieri si sono registrate inondazioni e frane da Levante a Ponente ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali e arancione per mareggiate : La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha deciso di mantenere il codice giallo su tutta la regione fino alle 22 di stasera: un generale peggioramento delle condizioni Meteo ad iniziare dalle zone di nord-ovest della regione porterà piogge e temporali localmente anche di forte intensità nella giornata di oggi, domenica 3 novembre. Emesso un codice arancione per mareggiate valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 13 di domani, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione sui rilievi di Piacenza e Parma : “Durante la giornate di domenica 3 novembre e lunedì 4 novembre flussi sud-occidentali determineranno precipitazioni intense sul settore centro-occidentale, anche a carattere temporalesco in Appenino. I fenomeni tenderanno a spostarsi verso est nel corso di domenica 3 con esaurimento nella notte tra domenica 3 e lunedì 4. Sono inoltre previsti venti forti sulle aree di crinale con vento medio stimato tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno ...

Maltempo - Allerta rossa sul Levante ligure - arancione in 6 regioni : E' allerta rossa nel Levante ligure fino alle 23 di questa sera. E' aumentato il livello di criticità da Portofino a Sarzana per temporali ed esondazioni. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per il Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Sardegna

Maltempo - piogge in tutta Italia : Allerta meteo arancione in 6 regioni : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte meteo nella maggior parte delle regioni d’Italia. In particolare, per la giornata di oggi 3 novembre, è allerta arancione in Liguria, Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna, ma il codice giallo è stato esteso a molte altre zone del Paese. (LE PREVISIONI) Situazione critica in ...

Allerta Meteo Lazio : temporali e forti venti per le prossime 24-36 ore - codice arancione su Roma : “Il Centro Funzionale Regionale – si legge in una nota della Protezione Civile del Lazio – ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi si susseguiranno dal primo mattino di domani, domenica 3 novembre, e per le successive 24-36 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: codice arancione su Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino ...

Pesantissima Allerta Meteo della Protezione Civile per Domenica 3 Novembre : pioggia e temporali su gran parte dell’Italia - allarme arancione in 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia depressione atlantica, centrata sulle isole britanniche, convoglia diversi impulsi sul nostro paese, avviando così una fase di maltempo su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più diffuse ed intense al Nord e sui settori tirrenici. Inoltre, la formazione di un minimo al suolo sui mari occidentali italiani sarà causa di un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...