Alessandro Zarino rompe il silenzio sul ‘no’ rifilato da Veronica | il retroscena a Uomini

Uomini e donne - Veronica Burchielli dopo il no ad Alessandro Zarino diventa tronista : È un porto di mare lo studio di Uomini e donne, e per un tronista che se ne va ce ne sono ben 2 pronti a insediarsi sul trono. Nella puntata registrata il 31 ottobre non c’è solo l’ingresso di Carlo Pietropoli come nuovo tronista, ma anche una svolta clamorosa nel percorso di Veronica Burchielli. Le prime parole di Veronica Burchielli da tronista La ragazza è oggetto di una scelta lampo da parte di Alessandro Zarino (QUI chi è), che ...

Alessandro Zarino sceglie Veronica : colpo di scena a Uomini e Donne : Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Zarino sceglie Veronica, che dice no Quest’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata davvero ricca di colpi di scena. E a far molto discutere è stato Alessandro Zarino. Difatti quest’ultimo, in base alle anticipazioni riportate da Il Vicolo, ha fatto un’esterna molto carina con Veronica Burchielli, la quale gli ha fatto conoscere via telefono i suoi nonni. Un gesto poco apprezzato ...

Uomini e Donne - Alessandro Zarino : Giulio Raselli conoscerebbe già Veronica Fedolfi : Nella registrazione del Trono Classico del 24 ottobre sono uscite fuori due segnalazioni sul tronista Giulio Raselli. Secondo la corteggiatrice Giovanna infatti Giulio conoscerebbe già la sua corteggiatrice Giulia, con cui pare abbia un ottimo feeling. L'insinuazione deriva dal fatto che i due si seguono su Instagram da molto prima del trono e questo non sarebbe corretto nei confronti delle altre corteggiatrici. La seconda segnalazione, quella ...