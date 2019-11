Vuole partecipare ad una raccolta di cibo per la chiesa porta tutto quello che può

Fonte : baritalianews

(Di domenica 3 novembre 2019) Una storia bellissima di generosità e di cuori grandi. Una parrocchia, San Giovanni Battista di Ituverava, nell’interno dello Stato di San Paolo, in Brasile aveva organizzato unaper dare ai più poveri del, vestiti e qualunque bene di prima necessità. In tanti hanno risposto generosamente ma chi ha colpito più di tutti è stato un uomo, molto anziano, Antônio Vicente da Silva, che è conosciuto all’interno della comunità come “Zé do Rádio”, che di anni ne ha 81 . L’uomo che vive nella miseria hato un pacco di pasta che ha consegnato al parroco, padre Adailson Ferreira de Oliveira. Tutti si sono commossi per questo gesto perché sanno bene in che condizioni economiche vive il povero anziano e acquistare o privarsi di quel pacco di pasta è stato decisamente molto generoso. Ma a completare questo bellissimo gesto ci ha pensato un alto uomo, un ...

Alessan95611783 : RT @francescoGilio2: #dieciparoleperme #3novembre Sola non può salvarsi. Non vuole che lo faccia io. Per partecipare è indispensabile CO… - francescoGilio2 : #dieciparoleperme #3novembre Sola non può salvarsi. Non vuole che lo faccia io. Per partecipare è indispensabile… - revivefromashes : @UltSupremeHoe guarda io sono perfettamente d'accordo con te. però in in questo caso mi aspetto che lo scrittore ac… -