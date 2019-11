Nicolas Cage | un interprete da Oscar tanto eccentrico quanto sottovalutato

Fonte : gqitalia

(Di domenica 3 novembre 2019) Nella classifica delle star più derise del cinema un posto importante è occupato daKim Coppola, alias, una vita eccentrica, una carriera incostante ma di certo non un attore da sottovalutare. Nipote della leggenda del cinema Francis Ford Coppola, e quindi parente di Sofia Coppola e Jason Schwartzman, a inizio carriera, onde evitare favoritismi a causa del cognome importante, decide di cambiarlo e di guadagnarsi il successo (più possibile) con le proprie forze. Non agli esordi, comunque, perché il curriculum si apre proprio con una collaborazione di spicco con lo zio (Rusty il selvaggio, 1983). Negli ultimi anni è diventato un fenomeno del web (s)oggetto continuo di ogni tipo di meme, spesso circolano con le sue celebri espressioni di Face/Off e Stress da vampiro. Un bel declino per un attore da premio, un tonfo che si deve in buona parte a film e ...

LibGiovanni : @nonleggerlo Da come ti travesti? Da Nicolas Cage che si è travestito dal Joker di Jared Leto. - I_scr3am : @SandroSca Si l'ho capito che si riferiva a quel joker, però pare Marylin Manson che si trucca da joker di jared Le… - tenebrojfk81 : RT @badtasteit: #NicolasCage sarà il protagonista del thriller #WallysWonderland -