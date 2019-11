MotoGp | Viñales in estasi | “volevo la vittoria e me la sono presa Io punto di

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Lo spagnolo si gode il successo ottenuto in Malesia, esprimendo la propria soddisfazione per aver battuto il cannibale Marquez Secondain stagione per Maverick, abile a riportare la Yamaha davanti a tutti in Malesia dopo nove anni, quando fu Valentino Rossi a vincere a Sepang. Lo spagnolo domina letteralmente la gara asiatica, chiudendo con due secondi di vantaggio sul cannibale Marquez, oggi costretto ad accontentarsi del secondo posto. AFP/LaPresse Felice nel post gara il rider della Yamaha ai microfoni di Sky Sport: “ho fatto un’ottima partenza,molto contento e soddisfatto per quello che abbiamo fatto. Era molto difficile vincere contro Marquez e Dovizioso, mafelice di avercela fatta. Dal primo giorno mi son trovato bene, ho avuto sempre un feeling ottimo con la moto e quando son partito in gara conoscevo i miei punti di sorpasso. ...

