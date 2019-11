Migranti | in Grecia è stretta sull’accoglienza | stop ricorsi dopo rifiuto dell’asilo

Grecia - il governo vuole spostare 25mila Migranti dalle isole alla terraferma. Ma gli arrivi dalla Turchia non si arrestano : Il governo di Atene ha varato un piano straordinario per spostare 25mila migranti dalle isole alla terraferma, redistribuendo quote di rifugiati e richiedendo asilo in hotel e appartamenti su tutto il territorio nazionale. La misura, tuttavia, difficilmente risolverà il problema perché gli arrivi non si arrestano e la congestione sembra non avere fine. Con una aggravante: gli alberghi che lo scorso anno hanno ospitato migranti e rifugiati al ...

Grecia - barca di Migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

Enorme incendio nel campo profughi di Samos in Grecia : 5mila Migranti evacuati : Ancora una volta tutto sarebbe nato dalle proteste dei migranti costretti a vivere in condizioni pessime e degradanti in un campo che dovrebbe ospitare non più di settecento persone ma che ne accoglie oltre sette volte la sua capacità. "Migliaia di persone vivono in condizioni igienico-sanitarie inumane con gravi conseguenze e rischi per la salute" denuncia Medici Senza Frontiere.Continua a leggere

Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per Migranti dell’isola di Samos - in Grecia : più di 4 mila persone sono state evacuate : La sera di Lunedì 14 ottobre si è sviluppato un incendio nel centro di accoglienza per migranti di Vathy, sull’isola greca di Samos. Più di 4 mila persone che vivevano nel campo progettato per accogliere solo qualche centinaio di migranti sono state

Migranti - ora rischiamo di accogliere anche chi sbarca in Grecia : L'obiettivo è quello di arrivare a un accordo sulla redistribuzione che coinvolga almeno 10 Paesi, ma il prezzo per l'Italia potrebbe essere alto: il rischio, emerso tra le righe del...

Migranti - la Grecia ha deciso diecimila rimpatri in Turchia entro il 2020 : Migranti, la Grecia ha deciso di rimandare in Turchia diecimila persone. E questo lo fa per arginare i flussi migratori dopo l'incendio accaduto a Lesbo. E il governo greco intende...

Grecia - incendio nel centro Migranti di Moria : le immagini delle fiamme. Le grida degli ospiti e il fuggi fuggi generale : Due incendi nel campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo hanno causato la morte di due persone: una mamma e la sua bambina.Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura che, ad oggi, contiene 12mila persone contro una capienza massima di 3mila. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale e ...

Grecia - doppio incendio nel centro per Migranti di Moria : muoiono una mamma con la propria bambina. Scontri con la polizia : Caos nel centro di identificazione di Moria, nell’isola di Lesbo, in Grecia, dopo che una mamma col suo figlioletto sono rimasti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a due incendi divampati in alcuni container. Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale ...