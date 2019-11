Maltempo | Asl1 | “Nell’ospedale di Sanremo nessuno stop agli interventi”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Non è stata interrotta alcuna attività, all’ospedale Borea didove la direzione sanitaria ha dovuto chiudere le 4 sale operatorie per alcune infiltrazioni d’acqua dovute alla forte pioggia caduta oggi. Lo comunica la direzione dellache specifica come la domenica “non si svolgono interventi programmati. Le eventuali urgenze – si legge nella nota – sarebbero state trattate, come da protocollo , o in un’altra sala disponibile presso lo Stabilimento dio presso lo Stabilimento Ospedaliero di Imperia. Comunque in data odierna non si e’ verificato alcun caso urgente”. Nella giornata di domani prosegue la nota “saranno ripristinate 2 sale operatorie su 4. Poiche’ si rende necessario un ulteriore intervento nelle restanti due sale, si prevede di riattivarle nella giornata di martedi’. Si rende quindi ...